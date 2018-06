Shakira está vendiendo su casa en Miami Beach. El precio te pondrá 'rabiosa'

Sus caderas no mienten, y su casa no es barata tampoco.

Shakira ha puesto en venta su propiedad de Miami Beach por $11.6 millones. La casa frente al mar, ubicada en 3140 North Bay Road, cuenta con seis dormitorios y 7.5 baños, un gran espacio para recibir a amigos y familiares cuando y donde sea.

La casa, que tiene un diseño interior minimalista inspirado en el patrimonio colombiano-libanés de esta ganadora del Grammy, incluye una sala para fumar hookah y viene completamente cargada con muebles hechos a la medida. El piso de madera se importó de España, la puerta de la entrada vino de Europa y tal vez hay una loba en el armario.

La propiedad de 20,726 pies cuadrados incluye más de 100 pies frente al agua. Shakira compró la casa en el 2001 por $3.3 millones. Ya había puesto la casa a la venta por $14.9 millones en el 2013.

