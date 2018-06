Un préstamo hipotecario puede ser más barato en internet, pero tiene sus riesgos

Una de las ventajas de internet es que nos ahorra muchos viajes y, sobre todo, tiempo. Por eso la opción de obtener un préstamo hipotecario con una compañía que funcione en línea se ha vuelto cada vez más popular.

Si está comprando una casa, esta es una opción que debe considerar, tanto para saber los requisitos financieros que debe cumplir, como para obtener una carta de calificación, que lo puede ayudar a hacer su oferta más sólida a los ojos del vendedor de la casa que desea comprar.

Muchas personas todavía tienen reservas de que si no ven personalmente al agente de hipotecas o al empleado del banco en el que van a depositar toda su información personal, no están haciendo lo correcto. Sin embargo, los ahorros que se pueden obtener al hacer una hipoteca en un sitio de internet son considerables, por lo que analice primero las ventajas:

▪ Evalúan las solicitudes y otorgan el préstamo más rápido.

