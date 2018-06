¿Quiere comprar en Miami Beach? Este programa podría ayudarlo hasta con $150,000

Si está interesado en vivir en La Playa, un programa de la Ciudad de Miami Beach para personas que compran su primera vivienda podría ayudarle a obtener ayuda financiera y también información para adquirir una casa o sobre el proceso de compra.

Uno de los requisitos para recibir la ayuda es asistir a uno de los cursillos educativos que se ofrecen los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. en el North Shore Park and Youth Center, ubicado en 501 de la 72 St, en Miami Beach. Los interesados podrán escoger entre el 16 y el 30 de junio; el 21 de julio, y el 4 y 18 de agosto.

El objetivo de las charlas, coordinadas por Opa-Locka Community Development Corporation (OLCDC), es ayudar a las personas que compran por primera vez una casa a navegar el proceso. Para ello un grupo de expertos de la industria, como agentes de bienes raíces, abogados y representantes de instituciones financieras, compartirán sus conocimientos y contestarán las preguntas de los asistentes en inglés y español.

Una vez que tome la clase, recibirá un certificado que le permitirá seguir el proceso para obtener ayuda.





