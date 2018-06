Los 5 mejores consejos para agilizar tu paso por el aeropuerto de Miami este verano

Uno de los momentos de mayor estrés al viajar es pasar por el aeropuerto hasta abordar el avión. Y si el vuelo aterriza en Miami proveniente del extranjero, las largas filas para pasar por el control migratorio de pasaportes y la Aduana ponen nervioso hasta al viajero más ecuánime.

Pero las demoras y las molestias pueden mitigarse gracias a los adelantos tecnológicos. En AccesoMiami.com queremos ayudarte con estos trucos que permitirán moverte por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) con agilidad, haciendo que tu paso sea lo más veloz y placentero posible.

A continuación, cinco consejos a tener en mente antes de viajar por el Aeropuerto de Miami:

