¿Cuántas horas hay que trabajar en Miami para alquilar un modesto apartamento? Más de las que piensa

Si bien aún perdura en el imaginario del colectivo en Miami el sueño de disponer de vivienda propia, la realidad de un mercado inmobiliario inaccesible para las capas de la clase media por sus altos valores impone un giro hacia el alquiler.

Pero, aunque parezca paradójico, el arrendamiento de estos activos residenciales tampoco es atractivo por el alto costo de los alquileres.

Esto ha sido confirmado por un nuevo estudio divulgado esta semana por la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, una entidad sin fines de lucro que aboga por garantizar el acceso a viviendas adecuadas y asequibles.

