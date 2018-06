No es un caso de 'viene el lobo'. Inundaciones en Florida impactarán el bolsillo de todos

Si considera que el aumento del nivel del mar no es motivo de preocupación en la Florida porque su casa no está cerca del agua, pues está ignorando una realidad que afectará el bolsillo de todos.

Un nuevo informe publicado el 18 de junio por Union of Concerned Scientists (UCS) indica que en los próximos 30 años –el tiempo promedio de duración de una hipoteca– están en peligro de inundación 311,000 viviendas costeras en Estados Unidos. En conjunto, estas propiedades tienen un valor en el mercado actual de $117,500 millones. También resultarían afectadas en el mismo lapso de tiempo 14,000 propiedades comerciales costeras, con un valor estimado de cerca de $18,500 millones.

Para este estudio, la UCS, una organización científica sin fines de lucro fundada en 1969 por profesores y alumnos del Massachusetts Institute of Technology (MIT), combinó sus datos con información del sitio web de bienes raíces Zillow.

Florida tendrá el mayor número de propiedades en riesgo de todos los estados y también la mayor cifra en pérdidas por el valor de estas propiedades. Para el 2045, se proyecta que experimentarán serias inundaciones 64,000 propiedades residenciales, en las que actualmente viven más de 100,000 personas. Las pérdidas estarían valoradas en $26,000 millones.

