Lo que necesitas para sacar una licencia o tarjeta de identificación Real ID en Florida

Si su licencia o tarjeta de identificación expedida por el Estado de Florida no tiene una estrella blanca sobre fondo dorado en el extremo superior derecho, no podrá usarla para viajar en vuelos domésticos en Estados Unidos ni para ingresar a bases militares o instalaciones del gobierno federal a partir del 22 de enero.

La única forma de obtener una identificación conforme a las normativas de Real ID -ya sea licencia de conducir o carné de identidad- es acudir en persona a un centro de emisión de licencias (DHSMV), preferiblemente haciendo una cita, y presentar una serie de documentos originales que corroboren su identidad, número de Seguro Social (SSN) y prueba de domicilio.

A continuación, la lista de documentos que necesita llevar en las tres categorías: si es ciudadano norteamericano, inmigrante (residente permanente) o residente con visa de no inmigrante.

Ciudadanos de Estados Unidos:

1 - Identificación primaria

Original o copia certificada de uno de los siguientes documentos:

▪ Certificado de nacimiento en Estados Unidos

▪ Pasaporte de Estados Unidos vigente

▪ Informe Consular de Nacimiento en el Exterior

▪ Certificado de Naturalización expedido por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (formularios N-550 o N-570)

▪ Certificado de Ciudadanía (formularios N-560 o N-561)

2 - Prueba de Seguro Social

Original de uno de los siguientes documentos que contenga el nombre completo del titular y SSN:

▪ Tarjeta de Seguro Social

▪ Formulario W-2 (no manuscrito)

▪ Comprobante de pago de nómina

▪ Formulario SSA-1099

▪ Cualquier formulario tributario 1099 (no manuscrito)

3 - Comprobante de domicilio:

Los solicitantes no pueden usar su licencia de conducir o tarjeta de identificación actual como prueba de domicilio. Deben presentar dos documentos con su dirección impresa, entre estos:

▪ Título de propiedad, escritura de hipoteca, factura mensual de hipoteca, contrato de alquiler

▪ Tarjeta de votante de Florida

▪ Título de propiedad o de registro de vehículo

▪ Factura de servicio público

▪ Talonario de pagos de automóvil

▪ Tarjeta de cobertura médica con la dirección

▪ Póliza o factura de seguro de vivienda o automóvil vigentes

▪ Formularios tributarios W-2 o 1099

▪ Correo postal de entidades financieras con estados de cuenta corriente, ahorros o inversión

Inmigrantes (residentes permanentes):

Original o copia certificada de uno de los siguientes documentos:

1 - Identificación primaria

▪ Tarjeta de Residente Permanente (green card) vigente

▪ Sello temporal I-551 en el pasaporte o en la tarjeta I-94

▪ Orden de un juez de inmigración otorgando asilo con el número de registro de inmigrante (A-Number)

▪ Formulario I-797 con el número de registro de inmigrante notificando la aprobación de asilo

▪ Formulario I-797 u otro documento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) con el número de registro de inmigrante notificando la aprobación del estatus de refugiado

2 - Prueba de Seguro Social

Original de uno de los siguientes documentos que contenga el nombre completo del titular y SSN:

▪ Tarjeta de Seguro Social

▪ Formulario W-2 (no manuscrito)

▪ Comprobante de pago de nómina

▪ Formulario SSA-1099

▪ Cualquier formulario tributario 1099 (no manuscrito)

3 - Comprobante de domicilio:

Los solicitantes no pueden usar su licencia de conducir o tarjeta de identificación actual como prueba de domicilio. Deben presentar dos documentos con su dirección impresa, entre estos:

▪ Título de propiedad, escritura de hipoteca, factura mensual de hipoteca, contrato de alquiler

▪ Tarjeta de votante de Florida

▪ Título de propiedad o de registro de vehículo

▪ Factura de servicio público

▪ Talonario de pagos de automóvil

▪ Tarjeta de cobertura médica con la dirección

▪ Póliza o factura de seguro de vivienda o automóvil vigentes

▪ Formularios tributarios W-2 o 1099

▪ Correo postal de entidades financieras con estados de cuenta corriente, ahorros o inversión

Residentes con visa de no inmigrante

1 - Identificación primaria

Original o copia certificada de uno de los siguientes documentos:

▪ Tarjeta de autorización de empleo vigente emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) formulario I-688B o I-766

▪ Tarjeta I-94 no expirada del DHS que compruebe la categoría de no inmigrante aceptado legalmente a Estados Unidos, con sus anexos de apoyo. Si desconoce cuáles son estos anexos, llevar toda la documentación que tenga del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La I-94 debe presentarse acompañada de un pasaporte válido con el sello de entrada que indica fecha de llegada. Ciertas categorías de no inmigrante requieren documentos adjuntos. Entre estos:

* Visas F-1 y M-1 deben estar acompañadas de un formulario I-20

* Visas J-1 o J-2 deben estar acompañadas de un formulario DS2019

* Clasificación de refugiado, asilado o parole deben estar acompañados de documentos adicionales

▪ Documento de Viaje de Refugiado (I-571)

▪ Permiso I-512 Advance Parole

▪ Orden de un juez de inmigración otorgando asilo o cancelando deportación

2 - Prueba de Seguro Social

Original de uno de los siguientes documentos que contenga el nombre completo del titular y SSN:

▪ Tarjeta de Seguro Social

▪ Formulario W-2 (no manuscrito)

▪ Comprobante de pago de nómina

▪ Formulario SSA-1099

▪ Cualquier formulario tributario 1099 (no manuscrito)

3 - Comprobante de domicilio:

Los solicitantes no pueden usar su licencia de conducir o tarjeta de identificación actual como prueba de domicilio. Deben presentar dos documentos con su dirección impresa, entre estos:

▪ Título de propiedad, escritura de hipoteca, factura mensual de hipoteca, contrato de alquiler

▪ Tarjeta de votante de Florida

▪ Título de propiedad o de registro de vehículo

▪ Factura de servicio público

▪ Talonario de pagos de automóvil

▪ Tarjeta de cobertura médica con la dirección

▪ Póliza o factura de seguro de vivienda o automóvil vigentes

▪ Formularios tributarios W-2 o 1099

▪ Correo postal de entidades financieras con estados de cuenta corriente, ahorros o inversión

Para hacer citas en los centros de servicio del DHSMV en el Condado Miami-Dade, presione este enlance.

Para hacer citas en los centros de servicio del DHSMV en el Condado Broward, presione este enlace.

Para hacer citas en los centros de servicio del DHSMV en cualquier otro condado de Florida, presione este enlace.

Para mayor información en inglés sobre los documentos que necesita llevar a la cita visite https://www.flhsmv.gov/driver-licenses-id-cards/what-to-bring/.