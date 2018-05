'O votas o emigras': Venezuela lidera solicitudes de asilo político en EEUU

Carla Zerpa y su esposo recibían constantes amonestaciones y amenazas, incluso de muerte, por negarse a seguir la ideología política del régimen de Nicolás Maduro y por no asistir a sus marchas. Llegó un momento en que el temor a que los mataran los llevó a huir de Venezuela y solicitar asilo político en Estados Unidos.

Zerpa, ex analista de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), es uno de los 7,610 venezolanos que han pedido asilo político durante el primer trimestre del 2018, periodo durante el cual la nación sudamericana lideró ese tipo de solicitudes, según cifras de U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS), divulgadas esta semana.

En enero pasado, Venezuela estuvo en el primer lugar entre los diez principales países cuyos ciudadanos pidieron asilo político en EEUU, con 3,278 solicitudes, para un 27 por ciento del total. En febrero las peticiones bajaron a 2,246 -para un 26 por ciento-, pero se mantuvo en la primera posición y en marzo también descendieron a 2,085 peticiones, pero eso no impidió que volviera al 27 por ciento y siguiera encabezando la lista.

“Los venezolanos continúan saliendo de Venezuela en forma desesperada; para ellos significa la diferencia entre la vida y la muerte. Los testimonios de quienes llegan a Estados Unidos siguen repitiéndose: la crisis política, la falta de esperanza en un cambio cercano, ser perseguidos políticos y la grave crisis humanitaria”, dijo Patricia Andrade, directora de Venezuela Awareness Foundation (VAF), una organización de derechos humanos con sede en Miami.

Andrade teme que haya un aumento en la cifra de venezolanos que emigren por la falta de garantías democráticas en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo y la posibilidad de que Maduro siga en el poder. Uno de los lugares a los que emigrarían sería el sur de Florida.

Programa Mundial de Alimentos vaticina que migración venezolana podría superar la de Siria https://t.co/yGSpOrhhy1 pic.twitter.com/T7c8152Lf7 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 27, 2018

Zerpa, a su vez, dijo a el Nuevo Herald que el régimen ejerce una mayor presión a los venezolanos durante los procesos electorales, en especial sobre quienes trabajan en dependencias gubernamentales.





Relató que donde trabajaba su esposo, una empresa de vialidad, hay muchos colectivos que son grupos paramilitares del régimen y que llegaban a las oficinas a preguntar por personas para obligarlos a votar.

“Lo que les faltaba era casi colocarles la pistola sobre la mesa. Sobre todo cuando se acercaban las elecciones la presión era muy fuerte. Mi esposo recibió llamadas anónimas con amenazas de muerte y eran ellos [los colectivos]. Era sí o sí”, detalló Zerpa.

Ante esa situación tuvo que irse del país junto con su esposo y si hijo de un año de edad. Ya tiene cinco meses en Miami y dos de haber presentado el asilo político.

Otra venezolana que declinó ser identificada reveló que conoce muchas personas, incluyendo familiares, que están desesperados tratando de reunir suficiente dinero para salir de Venezuela antes de los comicios presidenciales porque creen que Maduro “se va a atornillar en el poder y la situación será más grave”.

La directora de VAF informó que en el programa Raíces Venezolanas de esa organización, que suministra ayuda gratuita a los venezolanos que emigran con escasos recursos, escucha “testimonios desgarradores” de los recién llegados al sur de la Florida.

Se trata, precisó, de venezolanos profesionales muy calificados en diferentes áreas, y familias completas, que se ven en la necesidad de emigrar en condiciones bastante duras en medio de la desesperación.

“No podemos ignorar lo que sucede con las condiciones que enfrentan las familias venezolanas que están emigrando, por lo que hago un llamado a las autoridades para que presten atención a los que buscan refugiarse en Estados Unidos”, dijo Andrade.

Las solicitudes de asilo político de los venezolanos en Estados Unidos se duplicaron en el 2017 con un total de 29,250 peticiones.

Los venezolanos presentaron apenas 786 solicitudes de asilo político en el 2013, que aumentaron a 2,181 en el 2014; a 5,608 en el 2015 y en el 2016 fueron 14,738, una cantidad que se duplicó el año pasado.

Las cifras más recientes de USCIS de marzo del 2018 indican que los diez principales países cuyos ciudadanos presentaron solicitudes de asilo en EEUU fueron Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, China, Nigeria, Haití, Colombia e India.