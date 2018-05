La suerte está echada: Lotería de visas de trabajo ya tiene ganadores y perdedores

Miles de profesionales con título universitario que lograron conseguir una empresa en Estados Unidos para patrocinarles un visado de trabajo están ahora a la expectativa de una misiva que determinará su futuro a corto y mediano plazo.

Hoy en día tener las credenciales académicas, el empleador y el patrocinio no es suficiente para hacerse merecedor de la visa para profesionales H1-B con trabajos especializados, debido a la avalancha de solicitudes de esta categoría, considerada por los expertos como la más codiciada de todas por sus beneficios.

Este año, las solicitudes se agotaron a solo cinco días de abrirse el plazo de inscripción. Y el lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que el sorteo para adjudicarlas había culminado.

En otras palabras, la suerte está echada.

Las autoridades migratorias informaron que el proceso de selección se efectuó al azar, generado por una computadora.

"USCIS comenzará ahora a devolver todas las peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria o cantidad límite que no fueron seleccionadas", señaló la agencia en un comunicado. "Debido al alto volumen de solicitudes, USCIS no puede proporcionar un plazo definitivo para devolver las peticiones que no fueron seleccionadas".

La cuota máxima correspondiente al año fiscal 2019 son 65,000 visas para profesionales extranjeros. El programa también contempla la adjudicación de 20,000 visas adicionales para extranjeros graduados con títulos de postgrado en universidades estadounidenses.

Los aspirantes deberán aguardar por una correspondencia de USCIS. A unos les tocará la suerte de recibir una notificación de recibo, lo que significa que el caso ha sido aceptado. A los otros, desafortunadamente, les tocará recibir de vuelta su petición.

USCIS está consciente de que los candidatos deben estar muy ansiosos por saber si sí o si no, y por eso, ha exhortado a que "no inquieran sobre el estatus de sus peticiones".

"USCIS emitirá un anuncio una vez todas las peticiones que no fueron seleccionadas hayan sido devueltas", explicó, al informar que algunos formularios I-129 de peticiones H1-B pudieran ser transferidos a los centros de servicio en Vermont y California, a fin de equilibrar su distribución.

En esta categoría de visas, el candidato debe poseer un diploma universitario de pregrado o postgrado, mientras que el trabajo al que aspira únicamente puede ser desempeñado por una persona con un título debido a su complejidad o especialización. Las empresas la utilizan para emplear a extranjeros con conocimientos especializados.