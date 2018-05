Con este nuevo sistema en internet, usted podrá agilizar su proceso migratorio en EEUU

Frecuentemente a los extranjeros y residentes que van a solicitar beneficios migratorios en Estados Unidos se les sugiere pedir copias de sus registros o expedientes de inmigración, en particular si tienen un caso pendiente en una corte de Inmigración.

Pero la espera para obtener la información del expediente migratorio a través de una Solicitud FOIA (Ley de Libertad de Información) al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede demorar varios meses, lo cual retrasa el caso hasta que finalmente las autoridades envían por correo los documentos en un disco compacto.

Ese periodo de espera suele causar ansiedad e incertidumbre. Ya no más.

