Si usted tiene TPS no todo está perdido: estos consejos lo ayudarán

Unos 300,000 inmigrantes se encuentran en una encrucijada legal en Estados Unidos tras la eliminación por parte del gobierno de Donald Trump del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario establecido para dar un santuario temporal a personas de países devastados por desastres naturales y otro tipo de emergencias.

A fin de esclarecer dudas sobre el impacto de la cancelación del programa en las comunidades salvadoreña, hondureña, haitiana y nicaragüense, consultamos con las abogadas Adonia Simpson, directora del programa de defensa familiar de Americans For Immigrant Justice, y Ana Quiros, coordinadora de ciudadanía e inmigración de los Servicios Legales de las Caridades Católicas.

