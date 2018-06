El documento más codiciado por los inmigrantes en EEUU estará blindado a partir de ahora

Es el papel que todos los inmigrantes desean tener, pero también el más difícil de obtener.

Porque es complicado y largo el camino a una ceremonia en la que, con el brazo derecho sobre el pecho, el extranjero finalmente jura la Promesa de Fidelidad a Estados Unidos.

A sabiendas de ello, no faltan los pillos que ingenian medios para falsificar los certificados de Ciudadanía y Naturalización o alterar la información personal de los titulares. Ahora se les complicará el proceso.

Las respuestas a tus preguntas sobre inmigración las encuentras en AccesoMiami.com

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.