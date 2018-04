Conozca el barrio miamense Allapattah en bicicleta

Allapattah, el barrio miamense más diverso y dinámico de clase trabajadora donde usted probablemente nunca ha estado, debe convertirse en una zona muy atractiva de la ciudad. Es el nuevo capítulo en la ya familiar historia de aburguesamiento en Miami: primero llegan los osados, después los bares, y finalmente los inversionistas que compran propiedades y planean grandes proyectos.

Eso ya comenzó en Allapattah, un enclave de clase trabajadora de unos 45,000 habitantes, suministradores de vegetales y distritos de almacenes que bordea Wynwood y se enorgullece de una autenticidad de la que su vecino territorial se aleja cada vez más. Así que ahora es la oportunidad de conocer bien la zona antes que todo se vaya al diablo.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

El recién inaugurado Allapattah Market, en 728 NW 29 Calle, Miami, Florida, 33127, un mercado al aire libre de alimentos y artesanías dirigido por la gente del popular Wood Tavern, en Wynwood, fue inaugurado por todo lo grande el fin de semana pasado, probablemente el primero en una gama de lugares que se planean y que atraerán al lugar a personas de otros vecindarios.

El recorrido con tema amoroso, llamado Allapattah para los Amantes, visitará bodegas dominicanas —el barrio es la Pequeña Santo Domingo no oficial— así como iglesias históricas y murales de graffiti.

Pero el mercado tropezó rápidamente con un obstáculo: su propietario, César Morales, lo abrió sin los permisos debidos y ahora está cerrado temporalmente, dijo el jueves. Conseguir todos los permisos pudiera demorar varios meses, pero Morales dijo que planea reabrirlo tan pronto como sea posible.

“La culpa fue completamente mía”, dijo en Instagram y en la página de Facebook del mercado, y agregó: “Pagar alquiler y otros gastos mensuales durante más de un año en un negocio que no estaba abierto comenzaron a sumar. Mi idea era conseguir los permisos con el negocio abierto. Pero no funciona así. No fue profesional de mi parte”.

$16 millonespagó el urbanizador Robert Wennett, quien construyó 1111 Lincoln Road, por el famoso mercado agrícola de Allapattah

Pero lo sucedido no afectará los planes de lo que probablemente sea el primer recorrido ciclista guiado del vecindario, que planeaba una escala en el lugar el domingo. El grupo de preservación histórica Dade Heritage Trust, que patrocina el recorrido ciclista, dará a los participantes la oportunidad de echar un vistazo a las zonas antiguas y emergentes de la nueva Allapattah.

El recorrido con tema amoroso, llamado Allapattah para los Amantes, visitará bodegas dominicanas —el barrio es la Pequeña Santo Domingo no oficial— así como iglesias históricas, murales de graffiti, así como las oficinas y estudio de McKenzie Construction and Craft, una firma boutique de diseño y construcción ubicada en un almacén de 1938.

Otra escala —lleve su cesta para las flores del Día de San Valentín— es la histórica florería Berkeley Florist Supply, que está funcionando en el lugar desde 1947 y dice que es la más antigua de la Florida.

Christine Rupp, directora ejecutiva del Dade Heritage Trust, dijo que el recorrido ciclista quizás haga una escala en el lugar del mercado.

Más noticias sobre las comunidades de Miami en AccesoMiami.com

Pero como todavía no hay muchos cambios en la zona, ahora es buen momento para visitar el lugar, dijo Rupp, quien el año pasado lanzó varios recorridos ciclistas por vecindarios históricos, que ya han visitado Overtown, La Pequeña Habana, Coconut Grove y el centro de Miami, entre otros lugares donde la organización ha batallado por salvar lugares históricos significativos.

“Es para que la gente vea cómo son estos vecindarios antes que todos parezcan igual”, dijo Rupp, quien agregó que el recorrido por Allapattah “da a la gente la oportunidad de ver un vecindario antiguo de Miami que es étnicamente diverso antes que se convierta en la próxima zona de moda”.

“Es agradable ver la cara de la gente cuando conoce estos lugares”, dijo Rupp. “La mayor parte de estas personas nunca han ido a Allapattah. Hay muchos edificios originales en el vecindario, iglesias históricas y calles de gran atractivo. Eso educa a la gente sobre las razones por las que esta organización existe”

El mercado de Allapattah, ubicado en un espacio abierto en el centro de varios almacenes, y tiene un bohío central y quioscos de vendedores. Morales promete una atmósfera familiar, parecida a su popular Wood Tavern en Wynwood.

El mercado no es el único nuevo emprendimiento en Allapattah, donde viven muchos dominicanos.

Inversionistas y emprendedores llegan cada vez más a la zona, que se ubica al otro lado de la I-95 desde Wynwood, para comprar propiedades residenciales y comerciales a precios relativamente bajos, aunque ya han comenzado a subir.

Tantos especuladoros compran casas baratas y las revenden que, según un informe, los precios están subiendo más rápido en Allapattah que en Miami Beach. El precio de los almacenes también está subiendo significativamente.

El año pasado, el urbanizador Robert Wennett, quien construyó 1111 Lincoln Road, pagó $16 millones por el famoso mercado agrícola de Allapattah, aunque no ha anunciado qué planea hacer con la propiedad, de casi 10 acres. Mientras tanto, la familia Rubell ya anunciado que mudará su histórica colección de arte de Wynwood a Allapattah. Su museo privado ayudó a lanzar la transformación de ese distrito.

Allapattah, que significa caimán en el idioma de los indios seminole, fue en otros tiempos una zona rural que se pobló aproximadamente en la misma época que Miami se hizo ciudad en 1896. La zona va desde Miami Rivernorth hasta la Calle 41 del NW, y desde la I-95 (junto a Wynwood) hasta la Avenida 27 del NW, y queda relativamente aislada por el río, la I-95 y la autopista 112.

El recorrido ciclista del Dade Heritage Trust por Allapattah saldrá de la sede del grupo en 190 SE 12th Terrace, Miami, este domingo a las 10:00 a.m. Los participantes viajarán con sus bicicletas en el Metrorail desde la estación de Brickell hasta Allapattah. Los participantes pueden llevar sus bicicletas o alquilarlas en Brickell Bikes.