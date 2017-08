Seis tipos de seguros que no le deben faltar

Hoy en día, usted puede comprar un seguro para prácticamente cualquier cosa. Pero, ¿de qué se trata el conjunto esencial de seguros? Asegure cosas que no puede perder. “El principio de los seguros es que usted asegure eventos de baja frecuencia, pero alto riesgo”, dice Glenn Downing, planificador financiero certificado de CameronDowning, en Coral Gables. “Si usted trata de asegurarlo todo, no podría pagarlo.”

A continuación, aquellos seguros que debe tener:

Seguros para propietarios e inquilinos

Si usted tiene una hipoteca, el prestamista hipotecario va a requerir seguro de propietario, pero si la hipoteca está saldada, ¿puede usted estar sin seguro?

“Pregúntese, si tenemos otro huracán Andrew y su casa sufre daños irreparables, ¿puede cubrir el costo de reconstruirla?”, comenta Downing.

En Florida, las pólizas de tormenta y las de propietarios pueden ser separadas dependiendo donde usted viva, dice Susan Easthope, asesora financiera certificada y agente de seguro de Celaya Wealth Management, en Coral Gables. Si ambos tipos de cobertura están incluidas en una póliza, tendrán deducibles separados, uno para huracanes y uno “para los otros riesgos”.

Además de los huracanes, “hay riesgos como fuego y robo, y usted desea asegurarse que está cubierto para dichos riesgos”, dice.

Conozca que el seguro de propietario no cubre daño a causa de aumento de nivel de agua. Para ello, usted necesita seguro de inundaciones. Así que, ¿debe usted tener seguro para inundaciones si no es requerido para su área? Piense que, aun cuando no sea una zona obligatoria de inundaciones, eso no significa que usted no sufrirá una inundación.

“No es esencial; es suplementario. Determine si es asequible”, dice Easthope.

Si usted alquila, el seguro de inquilino no solo cubre su propiedad si es robada o destruida, puede ofrecer cobertura de responsabilidad pública. “Digamos que alguien le visite en su apartamento, se resbale y caiga, entonces le demande”, dice Downing. “Y (este seguro) es muy barato.”

Seguro de automóvil

Si usted maneja legalmente debe tenerlo, pero, de acuerdo con Insurance Research Council (Consejo Investigador de Seguros), uno de cada cuatro conductores en Florida no posee seguro de automóvil.

“El riesgo de no tenerlo es que, de usted poseer cualquier tipo de riqueza, puede estar sujeto a litigio”, si es responsable de un accidente y lastima a alguien o daña su propiedad, explica Easthope.

“La mayoría de las personas que no poseen (seguro de automóvil) no tienen muchos activos, quizás viven con lo necesario, y si alguien trata de demandarles legalmente no hay activos para responder”, dice. “Pero si usted posee un automóvil y algún dinero en el banco, desea protegerse.”

Downing explica que el que haya tantos conductores sin seguro en Florida, tiene un riesgo separado. Si un motorista no asegurado le choca y le lastima, la póliza de un motorista sin seguro pagará sus gastos médicos antes de que el seguro de salud entre en el escenario. “Esto es para cubrir todos los gastos en caso de un evento médico grande”, dice Downing.

Seguro de salud

Bajo el Obamacare, usted pagará una penalidad si no tiene un seguro de salud, y la penalidad aumentará cada año. La penalidad es un porcentaje de su ingreso sujeto a impuestos o una tasa fija, lo que sea más alto.

Una persona saludable en sus 20 puede optar por una cobertura catastrófica de menos costo sobre alguna con cobertura de cuidado rutinario, menciona Downing. “Siendo esa la excepción, yo diría que este es un riesgo que no debe estar sin seguro”, dice.

Seguro de incapacidad

El seguro por incapacidad asegura su capacidad de ganarse la vida y el flujo futuro de ingresos, explica Downing.

Algunas personas creen que el Seguro Social se hace cargo automáticamente si usted se incapacita, pero, de acuerdo con la Administración del Seguro Social, cerca del 65 por ciento de las reclamaciones iniciales al seguro de incapacidad del Seguro Social son denegadas. “Para ser elegible por incapacidad por el Seguro Social, usted debe estar en muy mal estado, y toma cerca de dos años para recibir los beneficios”, dice Michele Friedlander, especialista en seguro de incapacidad de Bienenfeld, Lasek & Starr en Fort Lauderdale.

Las primas de seguros de incapacidad a largo plazo dependerán de factores como la ocupación, edad, salud, lesiones previas, si fuma y la cantidad de ingresos que trate de reemplazar. Las primas se afectan también por el período de eliminación (o deducible), el beneficio mensual y el período de tiempo en que se pagará el reclamo.

“Esta es una protección sobre el sueldo”, dice Friedlander. “Si usted tiene una máquina que escupe $50,000 o $100,000 anuales por los próximos 30 años, ¿la aseguraría? Nosotros somos esa máquina de hacer dinero. Piense en cuántos cheques usted podría dejar de recibir y seguir pagando las cuentas.

“El seguro por incapacidad no se trata solo de usted”, añade. “Es sobre la familia. Algunas personas le llaman la ‘muerte en vida’, porque a diferencia del seguro de vida, usted estará aquí para ver los efectos en su familia.”

Seguro para cuidado prolongado

El cuidado prolongado quita a sus hijos la carga financiera de cuidar de usted y le ofrece más opciones para recibir atención. El seguro puede utilizarse luego de una enfermedad aguda, lesión o cirugía, y puede cubrir cuidado en el hogar, en una instalación de cuidado asistido o en un centro para convalecientes.

El liberar a los integrantes de la familia de la carga de ser cuidadores, proteger los activos y mantener la independencia, son tres razones comunes para que las personas compren seguro para cuidado prolongado.

“Usted tiene este tipo de seguro para cuidar al cónyuge sobreviviente”, dice Downing. “Si los activos son destinados al cuidado en la edad de oro de alguien, ¿Será el resto suficiente para cuidar de la persona que queda?”

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a los 65 años, los adultos mayores tienen un 70 por ciento de probabilidad de necesitar algún tipo de servicios de cuidado prolongado para el resto de la vida. Para el 20 por ciento de ellos, el período de necesidad durará cinco años o más.

De acuerdo con la American Association for Long-Term Care Insurance (Asociación Americana de Seguros para Cuidado Prolongado), el costo promedio en el sur de Florida es de $16 a $19 la hora por cuidado en el hogar, $1,850 a $4,400 mensuales para vivienda asistida y $195 a $225 diarios para un asilo.

Usted puede comprar aún un plan tradicional para cuidado prolongado, pero las primas se han disparado desde que se creó el cuidado prolongado a principios de los 1990, dice Sande Kaskel, especialista de cuidado prolongado en Hollywood. Mientras más joven sea, más barato le saldrá, pero las primas aumentan según la edad.

“Algunas personas le temen al aumento de la prima, por lo que han buscado otras formas de protegerse”, dice.

Ahora existen pólizas híbridas: aquellas que incluyen seguro de vida con una cláusula de cuidados a largo plazo, anualidades que tienen un desembolso más alto para cuidado prolongado, y pólizas que combinan seguro de vida y cuidado prolongado y que pagan por este último del beneficio futuro por muerte.

Seguro de vida

“Si alguien depende de usted para proveerle las necesidades de vida, tales como hogar, alimentos y ropa, entonces usted necesita seguro de vida”, dice Easthope. “Si algo le sucediera, su ingreso se acabaría.”

El seguro de vida es necesario cuando usted está criando y apoyando a sus hijos, si usted depende de dos ingresos, o si usted tiene padres de mayor edad que viven y dependen de usted para apoyo financiero. Easthope dice que a veces el seguro de vida se puede utilizar en la planificación del patrimonio, digamos en un segundo matrimonio o una familia reconstituida, para ayudar a igualar los activos.

Las necesidades de su seguro de vida generalmente se reducen según usted envejece. Sus activos deben aumentar y usted debe tener los recursos para sustituir el ingreso cuando se retire, comenta.

El estándar de la industria es comprar diez veces su ingreso anual, pero verifique antes de comprar qué seguro de vida le ofrece su empleador.