Las 10 mejores universidades de la Florida (y dos están en Miami)

Escoger la universidad en la que se va a obtener un título profesional puede ser una tarea estresante.

La casa de estudio seleccionada puede afectar directamente el éxito (o fracaso) de la carrera profesional de un individuo, pero también es una institución en el que se puede invertir mucho (muchísimo) dinero.

Viéndolo así, es obvio que la clave para escoger una universidad está en seleccionar la que te ofrece la mejor oportunidad de admisión y la que tenga la matrícula más asequible.

Para facilitar esta decisión, la empresa de finanzas personales WalletHub analizó la información de 972 universidades de Estados Unidos para determinar la gran pregunta: ¿cuáles son las mejores?

De acuerdo al estudio publicado este jueves, estas son las 10 mejores universidades de la Florida:

10. Florida Internacional University (FIU, Miami)

Estudiantes se ven usando sus computadores en un espacio abierto de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). FIU Twitter

Una universidad pública dedicada a la investigación que abrió sus puertas en 1972 con 5,667 estudiantes. En la actualidad, tienen clases en dos campus principales, uno al oeste de Miami-Dade y otro en North Miami Beach, y ofrecen más de 190 programas, incluyendo algunas opciones online.

La población estudiantil era de 54,000 para la primavera de 2016. Se estima que más de 3,000 son estudiantes internacionales, siendo Venezuela, China e India, los países de origen más frecuentes.

9. Nova Southeastern University (NSU, Fort Lauderdale)

Fotografía aérea del campus de Nova Southeastern University. Nova Southeastern University Twitter

Una universidad independiente sin fines de lucro que nació en 1964 como una institución de programas de postgrado en ciencias físicas y sociales. Con los años, el centro de estudios incluyó nuevos programas en materias de leyes, negocios, psicología y medicina.

Además de su sede principal en Fort Lauderdale, NSU tiene espacios en Fort Myers, Jacksonville, Miami, Miramar, Orlando, Palm Beach, Tampa y San Juan (Puerto Rico).

8. Florida Institute of Technology (Florida Tech, Melbourne)

Imagen aérea del edificio de Ciencias e Ingeniería de la Florida Institute of Technology. Florida Institute of Technology Facebook

Una universidad privada dedicada a la investigación que fue creada en 1958 bajo el nombre de “Brevard Engineering College”. Al menos 25% de su población estudiantil son extranjeros que provienen de más de 100 países.

7. University of Central Florida (UCF, Orlando)

Dos estudiantes pasean en bicicleta en el campus de la Universidad Central de Florida (UCF). Steven Diaz UCF

Esta universidad pública fue fundada en 1963 con la misión de proveer personal que apoye el programa espacial del centro espacial John F. Kennedy y la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

Aunque se inició con programas técnicos, UCF ofrece programas en una variedad de ciencias, desde artes, educación y medicina. Su sede principal está en Orlando, pero tiene otras sedes en la región central de la Florida.

6. Florida Southern College (Lakeland)

Estudiantes caminan por el campus de Florida Southern College. Florida Southern College Facebook

Un colegio universitario privado que tiene una de las más grandes colecciones del popular arquitecto Frank Lloyd Wright, quien diseñó 10 edificios del campus académico. Fue fundado en 1883, lo que lo hace el colegio universitario privado más antiguo del estado.

5. Florida State University (FSU, Tallahassee)

Fachada de uno de los edificios del Florida State University en Tallahassee. FSU Facebook

Fundada en 1851, la universidad pública ofrece 351 programas académicos en pregrado, postgrados y otras especializaciones. FSU fue considerada entre las 33 mejores universidades del país por el reporte U.S. News & World de 2017, pero se destaca también así por el desempeño histórico de sus equipos deportivos llamados “Seminoles”.

Su población estudiantil consta de 41,867 alumnos que vienen de todas partes de la Florida y 140 países, indica la universidad en su portal digital. Se estima que más del 5% de su población son estudiantes internacionales.

4. University of South Florida (USF, Tampa)

Logo de la Universidad del sur de Florida en una imagen publicada en la página de Facebook de la universidad. Michael Nielsen University of South Florida

La universidad pública se divide en 14 facultades que ofrecen más de 180 programas educativos, siendo los más populares el de Medicina, Artes y Ciencias, Negocios e Ingeniería. Esta universidad fue fundada en 1956 y tiene una población de más de 46,000 estudiantes. Diez por ciento de sus alumnos son extranjeros.

3. Ave Maria University (Ave Maria)

Edificios del campus de la universidad Ave María. Ave Maria University Facebook

Una universidad católica privada a 17 millas al este de Naples que está dedicada a “la formación de seguidores alegres e intencionales de Jesucristo a través de la Palabra y el Sacramento, la erudición y el servicio”.

Ofrecen 33 programas académicos, incluyendo enfermería, bioquímica, teología y negocios.

2. University of Miami (UM, Coral Gables)

Estudiantes pasean por el campus de la Universidad de Miami, localizada en Coral Gables. University of Miami Facebook

Universidad privada que comenzó en 1926 con 646 estudiantes. En la actualidad, tienen más de 16,000 estudiantes de todas las regiones del mundo y se han destacado sobretodo por sus programas de medicinas y leyes. Ofrecen más de 200 programas académicos y su equipo de football, los Hurricanes, han ganado cinco campeonatos nacionales desde 1983.

1. University of Florida (UF, Gainesville)

Universidad pública que está ubicada en un campus de 2,000 acres que le da vida a la ciudad de Gainesville. Fue fundada en 1853 y es considerada como la mejor universidad del estado por varias listas, incluyendo el más reciente reporte de U.S. News & World.

Además de su prominencia académica, el equipo de football conocido como los “Gators” ha ganado 39 campeonatos nacionales, 34 de ellos son títulos de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA).

Si no está interesado en una universidad en la Florida, las mejores universidades nacionales son las emblemáticas de siempre: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton, Harvard, Stanford, California Institute of Technology (Caltech), Yale, Duke University, University of Pennsylvania, Columbia y Rice University (en Texas).