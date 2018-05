Un maestro y un estudiante: Abre en Miami la primera escuela de este tipo

Un maestro, un estudiante: este método de enseñanza inusual ha abierto sus puertas cerca del centro comercial de Dadeland. El 5 de febrero Fusion Academy abrió su primera escuela para estudiantes de 6 a 12 grado en el área de Miami –la número 45 en los Estados Unidos, incuyendo una en Boca Raton.

“En el Sur de la Florida sabemos que es crucial ivertir en métodos de enseñanza innovadores para que nos ayude a medir cómo cada estudiante puede sobresalir en su vida académica”, dijo la directora de la escuela María Cárdenas en un comunicado de prensa. “Fusion Academy le permite a los estudiantes la oportunidad de sobresalir a su propio ritmo y recibir la atención personalizada que fomenta el éxito académico”.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Cardenas dijo al Miami Herald que la meta de Fusion Academy es la de lograr que los estudiantes lleguen a donde deben estar academicamente y emocionalmente a través de programas personalizados.

“Por el lado emocional podemos darnos cuentas de ciertas cosas mucho más temprano”, dijo ella. “Si tengo entre 15 o 30 estudiantes me va a resultar muy difícil darme cuenta de que uno de ellos está pasando por un mal día. Aquí nos damos cuenta enseguida y podemos preguntarles”.

Cárdenas explicó que en promedio los estudiantes cogen 60 créditos al año. Se necesitan 230 para graduarse. Un semestre en Fusion consiste de clases de 30 sesiones para estudiantes de intermedia y de honor, mientras que los de secundaria deben completar 25 sesiones de clases.

Según ella los estudiantes pasan un promedio de siete horas al día en Fusion: tres clases de una hora, un hora de almuerzo, y tres “cafe sessions” de tareas de una hora cada una de manera que no tengan que llevar a la casa ninguna.

Hay más de 250 asignaturas disponibles, incluyendo las que son obligatorias como la clase de bienestar y la clase de destrezas de vida. A los estudiantes se les anima a utilizar el estudio de grabación y el de arte para expresar su creatividad.

La Academia abre de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. de lunes a viernes y tiene 10 aulas abiertas en su primera planta. En la segunda planta hay 15 aulas y está cerrada por el momento hasta que más estudiantes se matriculen. Actualmente cuentan con 13 estudiantes.

Los maestros tienen la libertad de decorar el aula como gusten, con la intención de crear un ambiente parecido al hogar de manera que los estudiantes se sientan más cómodos.

Amee Hall, maestra encargada en su aula decorada con pósters de ‘Doctor Who’, en Fusion Academy. Nicholas Poblete For the Miami Herald

Amee Hall, una de los 11 maestros en Fusion decoró su aula con posters de Doctor Who y otros cuadros diferentes de ciencias. Hall, la maestra encargada de la escuela, tiene a su cargo asegurarse de que todos tienen los recursos necesarios para darle a sus estudiantes la atención requerida. Ha trabajado para la Academia desde hace dos años y se transfirió a Miami de la sede de los Woodlands, Texas.

“Nunca he enseñado en una escuela tradicional, pero desde que solicitas y buscas ese tipo de trabajo te dicen prácticamente lo que tienes que enseñar y cómo lo tienes que hacer”, explicó ella. “Aquí me permiten ser creativa. Adoro la conexión que tengo con mis estudiantes, algo que se no ocurriría en un ambiente más tradicional”.

Ashley Herman, de 18 años, es la única estudiante de secundaria en Fusion. El ambiente de la escuela pública era demasiado grande y caótico, comentó ella. Después de estudiar en la Academia, Herman dijo que no quisiera volver a una escuela pública.

“Me gusta mucho estar aquí, es muy individualizado y hecho a la medida de cada estudiante”, comentó. “El uno-a-uno está centrado en mi. Es más fácil enfocarte y prestar atención sin tantas distracciones externas”.

Fusion Academy comenzó hace 25 años en San Diego, California. Michelle Rose Gilman, de Miami, fundó Fusion porque estaba frustrada con el estatus quo de las escuelas tradicionales, según un comunicado de prensa.

La matrícula en Fusion Academy está entre $40,000 y $50,000 al año, dependiendo del número de créditos que tome el estudiante. Actualmente Fusion no cuenta con becas, pero Cardenas dijo que están tratando de parearlo con la McKay Scholarship Program para el futuro.

Estudio de grabación en Fusion Academy. Nicholas Poblete For the Miami Herald







A pesar de no contar con muchos estudiantes, Cardenas dijo que la academia incluye actividades como excursiones, prom y graduación.

Fusion Academy acepta estudiantes a tiempo completo al igual que a tiempo parcial. Aquellos estudiantes que están en escuelas públicas o privadas pueden tomar cursos en Fusion si necesitan ayuda o quieren adelantar.

Fusion acepta a todos los estudiantes, aunque aquellos con dificultades de aprendizaje se benefician grandemente de las pocas distracciones en la escuela, dijo Cardenas.

“Todo está basado en las relaciones. No es un ambiente de tutoría, realmente hacemos lo posible por establecer una relación con los estudiantes”, dijo. “Ese es el primer trabajo de los maestros cuando llega un estudiante. Hacer la conexión, encontrarse con ellos a su nivel y ayudarlos a lograr los objetivos del curso utilizando sus intereses, habilidades, fortalezas y debilidades para diseñar un programa a la medida de cada cual”.

La escuela de Kendall está localizada en 9130 S. Dadeland Blvd., Suite 102. Para más información visite: www.fusionacademy.com.