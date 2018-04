Programas de Miami que mantienen a los adultos mayores activos, contentos y comprometidos

No es un secreto que el Estado del Sol ha sido por mucho tiempo un refugio para retirados y ‘snow birds’ que llegan aquí para descongelar sus cuerpos y sus almas.

Más de medio millón de personas de más de 60 años viven en el condado de Miami-Dade, siendo el lugar del estado más poblado por adultos mayores. Para el 2040, se espera que ese número alcance 800,000 o 25 por ciento de la población en Miami-Dade, de acuerdo con un informe poblacional publicado por la Oficina de Investigación Económica y de Negocios de la Universidad de Florida.

Además de un clima caliente, el sur de Florida ofrece muchas cosas divertidas qué hacer para las personas de mayor edad, con muchos programas y actividades organizadas para aquellas personas de 55 años o más. Desde scrapbooking (álbum de recortes) y clases de tecnología de un centro de actividades para adultos en Coral Gables, hasta bailes antiguos y viajes a juegos de pelota, organizados por un centro de envejecientes en Sunrise, este listado de programas locales sirve como una guía para ayudar a adultos mayores a mantenerse comprometidos, activos y socializando mientras aprenden nuevas destrezas.

Grupo: The Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) de la Universidad de Miami

Qué: Cursos de lunes a viernes ofrecidos por la facultad de la Universidad de Miami para personas de 50 años o más que buscan enriquecimiento intelectual. Las clases de seis semanas incluyen: información básica de iPhone, fotografía digital, pintura de acuarela, idioma y cursos de bienestar, yoga para principiantes, lecturas de obras de Shakespeare, discusiones “In the News”, talleres de escritura y mucho más.

Otra información: El costo anual de la membresía es $40. La mayoría de las clases (conferencia) por un curso de seis semanas es $66. Algunas clases son gratis. Las clases de computadora y pintura van desde $110 a $115. Hay becas disponibles.

Las clases de primavera 2 se están impartiendo actualmente y terminan el 13 de abril. Las clases de primavera 3 van desde el 23 de abril al 4 de junio. Las clases de verano comienzan el 18 de junio y terminan el 27 de julio.

Contacto: Matricúlese en línea en miami.edu/osher, vía telefónica al (305) 284-6554 o en persona en la oficina de OLLI de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. Para más información comuníquese por correo electrónico a osher@miami.edu.

Ubicación: Las oficinas de OLLI de la Universidad de Miami se encuentran en el campus de Coral Gables de la Universidad de Miami, en Founders Hall: 1550 Brescia Ave., Coral Gables, 33124

Grupo: UNIDAD de Miami Beach

Qué: En asociación con la ciudad de Miami Beach y la organización sin fines de lucro South Florida Workforce, UNIDAD, ofrece una variedad de programas durante todo el año para ayudar a residentes de bajos ingresos de Miami-Dade de 55 años o más. State-of-the-art oceanfront Senior Center en 7251 Collins Avenue, ofrece sin costo, adiestramientos y colocación de trabajo a través de Senior Community Service Employment Program (SCSEP), (programa de empleo de servicio comunitario para adultos mayores), consejería, grupos de apoyo, evaluaciones de nutrición y salud, comidas gratis, clases de aptitud física y asistencia con asuntos relacionados a inmigración.

Contacto: (305) 532-5350; www.unidad mb.org; e-mail: radrian2 @aol.com.

Ubicación: Los programas se llevan a cabo en tres instalaciones en Miami Beach: The Coral Rock House, en 1701 Normandy Drive; South Shore Community Center en 833 6th Street; y North Beach Oceanfront Center, en 7251 Collins Avenue.

Grupo: The City of Coral Gables Adult Activity Center (centro de actividades para adultos mayores)

Qué: Activo todo el año para residentes y no residentes de Coral Gables, los participantes pueden disfrutar de almuerzos con oradores invitados, cena y música en vivo, clases, como baile, actuación, aptitud física y bienestar, incluyendo juegos de aptitud Nintendo Wii, scrapbooking o libros de recortes, club de libros, juegos de cartas, clases de tecnología, clases de cómo hacer diferentes cosas, para aplicaciones de Uber y otros medios de transportación, conferencias y clases de ocio, servicios sociales y de apoyo, y mucho más. Los paquetes de clases comienzan en $12.90 para los residentes.

Contacto: (305) 461-6765; www.coral gables.com; correo electrónico: fdes rouleaux @coral gables.com.

Ubicación: 2 Andalusia Avenue, Coral Gables, 33134

Grupo: Golden Gardens Senior Program para adultos de 55 años o más

Qué: City of Miami Gardens provee a los participantes de su programa para adultos mayores: excursiones mensuales, brunch, oradores invitados, celebraciones mensuales de cumpleaños, ferias de salud, clases de computadora, natación, acuaeróbicos, Jazzercise, y excursiones al Frost Science Museum, a los Cayos, excursiones en bote por Bayside, Holy Land, concursos y compras, entre otras.

Otra información: El programa es libre de costo para miembros del programa SilverSneakers de Medicare. Los paquetes mensuales van desde $7 hasta $31. Actualmente el programa está lleno con 230 participantes, pero hay pre-matrícula disponible para clases que comienzan en septiembre y duran hasta mayo. The Miami Gardens Senior Focal Point Center, en 16405 NW 25 Avenue, ofrece programas similares y sirve a personas independientes y aquellas confinadas a su hogar.

Contacto: Para pre-matrícula de Golden Gardens program, llame a Mae Foley, coordinadora de recreación al (305) 622 8000 x. 2531. www.miami gardens- fl.gov; para Miami Gardens Senior Focal Point Center, llame al (305) 628-4354.

Ubicación: Golden Gardens Senior Program: 3000 NW 199 Street, Miami Gardens (Betty T. Ferguson Recreational Complex); Miami Gardens Senior Focal Point Center: 16405 NW 25 Avenue, Miami Gardens; (305) 628-4354

Grupo: Little Haiti Silver Senior Days en Little Haiti Cultural Complex (LHCC)

Qué: Los amantes de películas gustarán de ver clásicos internacionales y caribeños el último miércoles de cada mes en Little Haiti Cultural Center. El “Senior Cinema Project”, que es libre de costo, está abierto para todos los adultos mayores y es seguido por un buffet de almuerzo y clases rotativas como reflexología, arte y ayuda en computadora. El matiné comienza a las 11 a.m. con la próxima película que se exhibirá el 28 de este mes. También se sirve popcorn y refrescos durante la película. Clases de yoga de una hora de duración y libre de costo (para todas las edades) y tambores en vivo se llevan a cabo en LHCC todos los jueves a las 6 p.m.. Se proveen colchones.

Contacto: (305) 960-2969; sandy dorsa invil@gmail. com; www.little haiti cultural center.com

Ubicación: 212-260 NE 59th Terrace, Miami, 33137

Grupo: Little Havana Activities and Nutrition Centers of Dade County, Inc. (centros de actividades y nutrición)

Qué: Desde sus comienzos hace 40 años, la organización sin fines de lucro ha ayudado a más de 80,000 personas de bajo ingreso, mayormente adultos mayores hispanos, a través de Miami con una variedad de servicios de salud, alimentos, transportación y de cuidado. LHANC tiene 14 centros para adultos mayores en Miami con personal bilingüe. Sus programas incluyen arte y artesanía y actividades de aptitud física en los centros para adultos mayores, servicios de salud, incluyendo servicios de cuidado de salud en el hogar, vacunaciones, consejería en nutrición y comidas para personas confinadas al hogar. La organización tiene también tres centros de cuidado diurno para adultos en el sur de Miami, Hammocks y en Hialeah, que sirve a más de 170 adultos mayores.

Otra información: Personas de 60 años o más pueden matricularse en los centros para adultos mayores, libre de cargo. Cuidadores e integrantes de la familia pueden matricular a su cliente o miembro familiar en uno de los tres centros de cuidado diurno para adultos, que están orientados para personas con demencia y Alzheimer. Horario de 8 a.m. a 3 p.m.

Contacto: llame a Barbara Outerino, directora de mercadeo, para matrícula o programar una visita: (786) 470-3080;

Ubicación: Los centros están ubicados en la Pequeña Habana, Hialeah, Miami Beach, South Miami, Brickell, entre otros. Visite www.lhanc.org para encontrar un listado de todas las instalaciones.

SHARE COPY LINK Más allá del placer, los negocios y las compras, hoy, miles de latinoamericanos y extranjeros viajan a Miami por una razón aún más poderosa, el cuidado de su salud. McClatchy

Grupo: The Senior L.I.F.T. Center en Kendall

Qué: Esta organización sin fines de lucro manejada por voluntarios, ha provisto durante 30 años a personas físicamente hábiles de 50 años o más, con diversión social, recreativa y educativa durante todo el año. Las clases incluyen baile de línea, tap dancing, juegos de carta y juegos de mesa, clases de computadora, clases de inglés y español y excursiones y almuerzos mensuales. El centro está abierto de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Tiene una membresía anual de $70. Llame para programar una visita.

Contacto: (305) 235-8855; info@ senior lift center.com; www.senior lift center.com;

Ubicación: 12480 SW 127 Avenue, Miami, 33186

Grupo: Broward's Focal Point Senior Centers (cuatro)

Qué: Ubicados en Deerfield Beach, Margate, Miramar y Pembroke Pines, Broward's Focal Point Senior Centers proveen un programa de servicios para aquellas personas de 60 años o más. Desarrollado por Aging and Disability Resource Center del condado de Broward, los servicios incluyen programas sociales, recreativos y educativos, programas de cuidado diurno para Alzheimer, consejería, transportación y servicios de apoyo de salud. Un salón comedor comunal sirve alimentos a las 11 a.m. de lunes a viernes. Se ofrece transportación hacia y desde el centro de envejecientes y a citas médicas y dentales. También se ofrecen compras limitadas de comestibles, recogido de medicamentos recetados y servicios puerta a puerta.

Contacto: (954) 745-9779; www.adrc broward.org

Ubicación: Visite: www.adrc broward.org/ focal points.php para un listado de ubicaciones.

Grupo: Sunrise Senior Center

Qué: Abierto por más de dos décadas, Sunrise Senior Center organiza salidas a juegos deportivos (Miami Heat, Miami Marlins), museos, conciertos, clases de baile (de línea, escoceces) en sus centros, invitan profesionales de la industria de salud para conferencias y proveen espacios de diversión social y ejercicio a través de varias actividades como Tai Chi, Zumba y yoga. Disponible para personas de 55 años o más.

Otra información: Cuota de $15 anuales para residentes de Sunrise, $25 para no residentes; el centro está abierto los días de semana, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. los lunes y viernes y de 8:30 a.m. a 9 p.m. los martes, miércoles y jueves.

Contacto: (954) 746-3670; www.sunrise fl.gov/ index.aspx? page=262

Ubicación: 10650 West Oakland Park Boulevard, Sunrise, 33351

Otras actividades y programas divertidos para adultos mayores del sur de Florida

Conviértase en un abuelo o abuela de crianza y ayude a niños en riesgo y niños con necesidades especiales.

Contacte Miami-Dade’s Elderly and Disability Services (servicios para envejecientes e incapacitados) al (786) 469-4851 o visite www.miamidade.gov/socialservices/foster-grandparents.asp para más información.

Los residentes de Broward pueden contactar HandsOn Broward, (954) 233-1300, o visitar www.hands on broward.org.

Manténgase en forma y socialice a través de los Programas de Adultos Mayores Activos del Departamento de Parques de Miami y Broward.

Programa de Adultos Mayores Activos del Condado de Miami Dade: www.miami dade.gov/ parks/active- older- adults.asp

El programa “Walk with Ease” de Broward (en colaboración con la División de Parques y Recreación de Broward, Health Foundation of South Florida y la Fundación de Artritis): llame al (305) 374-7200, o visite www.Healthy AgingSF.org.

Tome una excursión a pie o visite un museo

▪ Boletos gratis para las artes

El programa “Golden Ticket” del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade ofrece acceso libre de costo a eventos culturales a personas de 62 años o más, así como paseos en el sistema de transportación masiva del condado.

Contacto: (305) 375-4634 o visite http://www.miami dadearts. org/ education/ golden- ticket-arts -guide.

▪ Excursiones a pie

La caminata de 90 minutos de Miami Design Preservation League, que se reúne en Art Deco Welcome Center en South Beach, incluye: Art Deco Walking Tour, South Beach Scandals Tour y una excursión por Lincoln Road, así como excursiones privadas, incluyendo “Jewish Miami Beach Tour.” Hay tarifas especiales disponibles para adultos mayores.

Contacto: (305) 672-2014 o visite www.md pl.org.

Muchos museos en Miami y Broward ofrecen entrada gratis algunos días del mes. Hospitales locales como Baptist en Miami y Memorial Hospital en Hollywood, ofrecen programas de salud y bienestar y eventos para adultos mayores. Contacte los museos y hospitales locales para más información.