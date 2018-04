Después que las obras demoraron una eternidad, finalmente la nueva Miracle Mile está abierta

Es difícil de creer, pero después de dos años de obras de construcción, cierre de aceras y calles, disputas con los contratistas, negocios perdidos y grandes demoras, la ambiciosa renovación de Miracle Mile ha terminado. La principal vía de Coral Gables, una de las zonas comerciales más conocidas del sur de la Florida, ha vuelto a la vida.

Pero ahora viene la prueba verdadera: ver si los $24 millones que los contribuyentes y dueños de propiedades de Coral Gables invirtieron en la reconstrucción de la zona atraerá a la cantidad necesaria de clientes para revivir el área, que había perdido su atractivo en medio de aceras rajadas, tiendas venidas a menos y la fuerte competencia de los otros centros urbanos del sur de la Florida.

Todavía es muy temprano para pronosticar el éxito, pero los que respaldaron el proyecto dicen que hasta el momento todo marcha bien.

La aceras de Miracle Mile, ahora mucho más anchas, y su nuevo y moderno look, ya han dado nueva vida a la vía, dicen, especialmente por la noche y los fines de semana, cuando vecinos y visitantes vienen a comer y a caminar para disfrutar del nuevo ambiente. Algunos restaurantes han aprovechado el mayor espacio en las aceras y han observado una mayor actividad. Lo mismo han notado las tiendas, que dicen que el rediseño, completado por cuadras, atrae a más personas que pasan a pie por la zona y se fijan más en las vidrieras.

Vista de una zona terminada de la reconstrucción de Miracle Mile en mayo del 2017, cuando el proyecto ya tenía varios meses de atraso. Al Diaz Miami Herald

“Es un diseño creativo, te hace mirar cuando pasas caminando”, dijo Jill Hornik, cuya familia es propietaria de una de las tiendas más antiguas de Miracle Mile, la joyería Jae’s Jewelers, y quien es miembro de la junta directiva del distrito empresarial de la zona. “Creo que va a tener más tráfico a todas horas y los fines de semana”.

Hornik dijo que la mayor esperanza de los comerciantes es repetir el éxito de un proyecto paralelo que ha convertido la cercana Giralda Avenue, donde en su momento hubo una gran concentración de restaurantes, en un bulevar arbolado lleno de restaurantes y cafés. Como ese proyecto se completó primero, ya ha tenido un prolongado período de pruebas. El evento Giralda Under the Stars [Giralda bajo las estrellas], que incluye música en vivo una vez al mes durante el invierno, ha atraído a miles y transformado la calle.

Antes de la remodelación, muchos restaurantes de Giralda batallaron por sobrevivir y otros incluso cerraron. Pero esa actividad ha tomado impulso. El antiguo edificio de Scientology, que antiguamente era la oficina de Correos, se está restaurando para recuperar su aspecto original y albergará varios restaurantes.

“Veo cambios, no hay duda”, dijo Jorge Kuperman, arquitecto que respaldó el proyecto y que tiene su oficina en Giralda Plaza. “Creo que en un año el lugar estará a todo dar”.

Líderes del distrito empresarial, que desde hace mucho presionaron por la reconstrucción de Miracle Mile, dicen que creen que lo mismo ocurrirá aquí a medida que la gente conozca el nuevo diseño de la zona.

“El resultado ha sido una transformación”, dijo Venny Torre, presidente de la agencia, que es independiente. “En las calles hay más gente, hay buen ambiente. La gente va a ver todo lo nuevo. La experiencia de la nueva Milla es hermosa. Es una nueva era”.

Pero los escépticos alegan que el proyecto no vale la pena por el costo y las consecuencias. La mayoría de los negocios tuvieron una fuerte baja de ingresos y varios restaurantes y tiendas establecidos cerraron durante la construcción, que demoró muchos meses más de lo planeado. El gobierno municipal de Coral Gables culpó a su contratista, aunque algunos críticos también señalaron la supervisión municipal.

Debido a “imprevistos”, el costo del proyecto aumentó de un presupuesto de $21.6 millones a $24 millones, dijo una portavoz municipal.

Pat Olive, dueño de una antigua tienda de la Milla, Miracle Mile Coin and Stamp Shop, dijo que está tratando de mudarse a otra parte. No solamente la pérdida de ingresos lo llevó a tener que echar mano a sus ahorros para seguir abierto, sino que la pérdida de espacios de estacionamiento —debido a la decisión municipal de eliminar el estacionamiento paralelo— lo ha hecho perder clientes, dijo Olive.

“Yo no tengo un restaurante, que son los que se benefician de las aceras más anchas”, dijo. Los clientes que llevan monedas o estampillas de correo valiosas no quieren estacionarse lejos. “Ahora el asunto es cuánto tiempo voy a aguantar. Esto no me funciona”.

Los trabajos de reconstrucción en Miracle Mile en diciembre del 2016. Carl Juste Miami Herald

A algunos vecinos no les gustan las nuevas aceras, hechas de losas de granito blanco, gris y azul, en un diseño que el diseñador contratado por el gobierno municipal, la destacada firma neoyorquina de Cooper, Robertson and Partners, explicó significaba el cielo del sur de la Florida. Algunos encuentran el diseño anodino o sencillamente desconcertante.

A otros les preocupa que las piedras de color claro se manchen, uno de los principales problemas de las antiguas aceras que el nuevo diseño trata de eliminar. La ciudad y sus asesores han dicho que el nuevo material es de alta calidad, duradero y de mantenimiento fácil.

En comparación, el diseño de círculos concéntricos de Giralda, también de Cooper, Robertson, ha probado ser un éxito. El diseño de las dos calles eliminó el contén entre la acera y la calle, para beneficio de los peatones.

La ciudad y el distrito empresarial dicen que no sólo cuentan con el nuevo diseño para impulsar un renacer de la Milla. El año pasado, la ciudad contrató a un especialista en comercio minorista para ayudar a coordinar una estrategia de arrendamientos con el fin de atraer nuevos negocios a la zona, que no hace mucho estaba llena de tiendas de vestidos de novia.

El distrito empresarial también está ayudando a los dueños de restaurantes a navegar la burocracia para solicitar más mesas en las aceras, que según los que respaldan el proyecto es un beneficio clave de la renovación. Hasta la fecha, solamente un par de de restaurantes lo han hecho, en parte porque es necesario pagar tasas adicionales y cumplir más regulaciones.

La multitud en el evento más reciente de Giralda Under the Stars en Coral Gables, muy cerca de Miracle Mile y que ahora es un bulevar peatonal. Coral Gables Business Improvement District

La ciudad y el distrito empresarial también esperan aprovechar las instituciones culturales de la zona, como el Actors’ Playhouse en el Miracle Theatre, y a solamente una cuadra de la Milla, el Coral Gables Museum y el Coral Gables Art Cinema. El distrito tiene ahora tres librerías: Books & Books, que es independiente, y la cadena Barnes & Noble, se han unido a Altamira Libros, especializada en libros en español, en la Milla.

Ahora el distrito empresarial quiere que regresen las galerías de arte. Para ello, ha comenzado con varios quioscos en abril, que ha sido denominado Mes del Arte. Dos proyectos de Arte en Lugares Públicos llevarán instalaciones temporales en Giralda y la Milla.

Con la renovación ya terminada, excepto algunos detalles, Torre dijo que los corredores comerciales están respondiendo a “numerosas” llamadas de dueños de negocios interesados en la zona. Y aunque la pérdida de algunos negocios fue desafortunada, dijo, fue algo que se esperaba.

“Esto fue un proyecto grande que creó algunos retos, especialmente para los negocios que estaban luchando por sobrevivir”, dijo Torre, constructor y urbanizador. “Pero el resultado es fabuloso. Ahora el potencial es increíble”.