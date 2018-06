Los cinco mejores restaurantes para celebrar el Día de los Padres en Miami Beach

La Playa siempre atrae para cualquier celebración. Este domingo 17 de junio se celebra el Día de los Padres, y hay menús especiales de brunch, almuerzo y cena en la gran mayoría de los restaurantes del sur de la Florida. Incluso, hay buffets de lujo. Les presentamos los cinco mejores restaurantes del para celebrar el día de los padres en lLa Playa. ¡Felicidades a todos los que ejercen de padres!

Este restaurante de auténtica gastronomía toscana y sofisticada sencillez debuta el 15 de junio con un menú especial aprovechando la fecha del Día de los Padres. Forte dei Marmi presenta nuevos platos como el Gnocchetti Burro e Salvia, que es un gnocchi casero salteado con mantequilla y salvia fresca terminado con trufa rallada de verano. También, ofrece el alforfón “Pappardelle ai Funghi” con champiñones salteados y cubierto con trufa de verano, y la “Orecchiette Carciofi e Gamberi con alcachofas y gambas cubiertas con trufa de verano rallada. Además, su nuevo “Beef Filet”, un filete de res sellado servido a la crema y con champiñones salteados, fondant de patata y trufa ralalda, y el espectacular “Branzino del Mediterraneao alla Griglia”, una lubina a la parrilla con trufa rallada, servida con puré de patata y espárragos. El plato especial para este día de los padres es una hamburguesa de solomillo, de 10 onzas. Al llegar los padres también reciben un reciben un cóctel gratuito de Negroni. Y Forte dei Marmi expone un auto deportivo italiano vintage estacionado frente al restaurante. Más información: Forte dei Marmi, 150 Ocean Dr., Miami Beach. Informes y reservaciones, http://www.fdmmiami.com o 786-276-3095.

