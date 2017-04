Networking: aliado clave para hacer negocios en Miami

El número de empresarios y emprendedores extranjeros que vienen a Miami en búsqueda de oportunidades laborales o de negocio ha aumentado debido al acelerado crecimiento económico de la Florida, que ha posicionando a Miami entre las 25 más altas de 100 áreas metropolitanas, así lo constata el Programa de Política Metropolitana de Brookings.

Sin embargo, son muchos los emprendedores extranjeros que se sienten perdidos a la hora de buscar el camino correcto para dar a conocer su empresa o sus servicios en la ciudad. “ No ha sido fácil conectarme, no miento cuando digo que me he postulado a más de 50 puestos y aún no he recibido la primera llamada”, expresa |Carlos Enrique Hurtado, un ingeniero de sistemas peruano, radicado en Miami hace nueve meses, con una visa L2 luego de que su esposa fuera transferida como ejecutiva para una empresa danesa en el sur de la Florida.

Aunque Carlos tiene la preparación, la experiencia y el estatus legal para ejercer en Estados Unidos, entrar en la dinámica cultural, profesional y social de Miami requiere de un componente adicional, hacer networking.

“ En Miami el éxito de un emprendedor gira entorno a construir redes de contactos y relaciones profesionales”, dice María Antonieta Hernández, presidenta de Community Networker, una empresa dedicada a proveer eventos de networking para grandes y pequeñas organizaciones.

El networking busca un beneficio potencial para el negocio, futuros proveedores y clientes.

“Ampliar una red de contactos con la que puedes crear relaciones y generar alianzas estratégicas es imprescindible” dice Hernández, “hay que hacerse visible, participar, intercambiar tarjetas, pero sobre todo, hay que tener muy claro quién eres, que haces, que buscas, que ofreces para aprovechar al máximo estos encuentros”.

En Miami entidades como las Cámaras de Comercio y organizaciones privadas se dedican a propiciar encuentros periódicos para generar oportunidades de crecimiento profesional para emprendedores y generar sinergias entre empresarios, proveedores, aliados estratégicos y clientes potenciales.

Herramientas digitales como la aplicación Meetup o Eventbrite reúne una amplia oferta de eventos por sectores en el sur de la Florida y le notifican el día a día de los encuentros que ocurran sobre el sector de su interés. Algunos de estos eventos son gratuitos.

“En Miami es muy fácil construir una red de contactos solo tienes que saber elegir estratégicamene a qué a evento de networking asistir de acuerdo a tus intereses” enfatiza Hernández, “ Si asistes a un evento de networking más de dos veces y no logras conseguir una posibilidad de negocio o un contacto de interés, entonces estás el evento equivocado ”.