Comprar un auto: ¿Lease o compra? Qué te conviene más

La mayoría de personas no cuentan con los fondos suficientes para comprar un vehículo de contado, razón por la cual se acude a alguno de los métodos de financiamiento disponibles en el mercado, préstamo tradicional o firmar un contrato de lease o arrendamiento financiero.

Las dos alternativas tienen sus particularidades, ventajas y desventajas, que deben ser estudiadas para tomar la decisión correcta a la hora de adquirir un vehículo.

“Si usted es el tipo de persona que quiere tener un auto nuevo cada dos o tres años… alquile”, dijo a el Nuevo Herald Ron Montoya, editor principal de consejos a los consumidores de Edmunds.com, que brinda reseñas, consejos a los consumidores y enlaces a concesionarias de autos aprobadas por ellos.

Arrendar tiene sentido para personas que compran un auto nuevo cada unos cuantos años, porque los pagos son más bajos, las reparaciones están cubiertas por lo general bajo la garantía, y el valor del auto se deprecia rápidamente en los primeros años que está bajo su propiedad. Debido a que los autos de lujo se deprecian tanto, por lo general tiene sentido alquilarlos, dijo Montoya.

Por otro lado, la decisión de comprar le favorece más a alguien que conserva un auto lo bastante como para terminar de pagarlo, y luego sigue manejándolo durante años sin hacer pagos.

“Si usted es el tipo de persona que sigue manejando su auto hasta que se le caen las ruedas, alquilar no es para usted”, dijo Scot Hall, vicepresidente ejecutivo de SwapLease.com, que comunica a las personas que quieren transferir su contrato de arrendamiento a personas que quieren alquileres a corto plazo.

Expertos en autos coinciden en que la mejor opción se determina de acuerdo con las necesidades del consumidor, su estilo de vida y sobre todo el presupuesto que tenga disponible.

Cuándo debe alquilar:

-Si usted cambia de auto después de unos pocos años.

-Si usted quiere un auto de lujo.

-Su auto necesita tener avances tecnológicos como su teléfono.

-A usted le molesta tener que lidiar con las reparaciones

Cuándo debe comprar:

-Usted detesta hacer pagos, y quiere hacer los menos que pueda.

-Usted conserva su auto mucho después de que termina de pagar por él.

-Usted conduce más de 15,000 millas al año.

Ventajas del lease

La ventaja principal del lease es que el arrendatario puede disfrutar de un vehículo de más valor del que normalmente podría adquirir ya que sólo va a pagar por la depreciación del mismo, que se efectúa en mensualidades distribuidas a través de lo acordado en el contrato aplicándose las mismas tasas de interés utilizadas en los contratos de venta de vehículos.

La mayoría de los arrendamientos o lease duran 3 años o menos, el cual es el periodo típico de duración de las garantías de fábrica para autos nuevos. Esto significa que el auto estará cubierto por la garantía por reparaciones durante el periodo del lease.

El arrendatario deberá asumir el mantenimiento del vehículo, incluyendo cambios de aceite, rotación de neumáticos y otros servicios recomendados por el fabricante.

Desventajas del lease

Limitaciones en las millas que se puede manejar. Si el arrendatario excede el número de millas recorridas antes de la finalización del contrato tiene dos opciones: puede estacionar el auto hasta que llegue el momento de devolverlo o enfrentar la penalidad por el exceso de millas, la cual, al ser calculada a un precio preestablecido por milla, puede elevarse a montos considerables.

Si usted arrienda un auto, los contratos de lease conllevan la obligación de comprar pólizas de seguro por la cobertura más amplia posible.

Si se dejan de hacer los pagos, la agencia que financió el lease procederá a recuperar el vehículo, lo que inmediatamente afectará el récord de crédito del consumidor.

Ventajas de comprar un auto

Para quienes les gusta tener y mantener sus automóviles por largos períodos, la compra puede ser la mejor opción. La compra transfiere la propiedad del automóvil con una garantía prendaria a favor del financista, la cual le permitirá a éste reposeer el auto en caso de falta de pago. Esta garantía es levantada al momento que se pague la totalidad del vehículo.

No presenta ninguna limitación en las millas recorridas anualmente.

Desventajas de comprar un auto

La compra de un vehículo implica un riesgo sobre su valor de reventa. Desde que se retira del concesionario de autos , el vehículo nuevo pierde en promedio un 9% de su valor y de allí en delante la depreciación anual es de alrededor del 15%.

el vehículo nuevo pierde en promedio un 9% de su valor y de allí en delante la depreciación anual es de alrededor del 15%. Puede ocurrir el caso de que durante la vida duración del contrato el comprador tenga un valor negativo, es decir el auto vale menos en el mercado de lo que el comprador debe al banco.

Aunque un contrato de préstamo a largo plazo resulta en mensualidades mucho mas asequibles, el préstamo acumulará una mayor cantidad de intereses lo que al final de cuentas encarece el préstamo.

Teresa Mears, editora de Miami on the Cheap y Fort Lauderdale on the Cheap contribuyó con este artículo.