Norwegian construirá una nueva sede en el Puerto de Miami

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Representación nocturna de la nueva terminal de Norwegian Cruise Line en el Puerto de Miami Bermello Ajamil & Partners

Norwegian también ha garantizado que Miami-Dade verá un mínimo de 1.3 millones de pasajeros anuales de la línea, según el acuerdo. Eso generará unos $24 millones en ingresos brutos a partir del año fiscal 2018 y aumentará en 3 por ciento cada año siguiente.

Miami-Dade pagará $100 million al proyecto, mientras que Norwegian pagará el diseño, ingeniería y otros costos por un máximo de $65 millones.

Sin embargo, el diseño de la terminal ha provocado controversia. La empresa convenció a autoridades condales de eliminar el diseño ganador original de la terminal, y permitir que Norwegian escogiera su propio diseño y firmas de construcción. Norwegian alegó que el condado estaba escogiendo una firma que tendría en mucha consideración el dinero del condado —esa propuesta contemplaba un diseño de $81 millones, no de $100 millones— pero a costa del atractivo estético del edificio.

El diseño final del edificio, de la firma miamense Bermello Ajamil & Partners, es una terminal de vidrio de 166,500 pies cuadrados que se llamará “La Perla de Miami”. El edificio tendrá un área de estacionamiento con mil espacios.

Frank Del Río, presidente del directorio y presidente ejecutivo de Norwegian, expresó en un comunicado que la compañía espera crear "una terminal moderna e innovadora que le de la bienvenida a los pasajeros a una expriencia de primera clase incluso antes de subir al barco, para que se sumerjan completamente en lo que significa navegar con Norwegian".

Una vez completada, la nueva terminal de Norwegian se denominar'a oficialmente la Terminal B; las terminales existentes B y C pasarán a ser la Terminal C. Norwegian podrá seguir usando la Terminal C, pero como parte del acuerdo hará dejación de sus derechos de atraque los sábados y domingos.

Ese cambio permitirá nuevas operaciones de cruceros en la Terminal C. Según el acuerdo con Norwegian, el Condado informa que planea modificar el acuerdo que tiene con otras líneas de crucero en los próximos meses.

Las obras de la nueva terminal deben comenzar más tarde este mismo mes.