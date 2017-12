¿Etiqueta o recibo? Lo que debes saber para cambiar los regalos navideños

Un regalo no deseado durante las ocho noches de Hanukkah o en las generosas Navidades resultará tan impopular como el nombre de Irma en el sur de la Florida en estos días.

Seguramente odiará algo que acaba de desenvolver: está feo, no me queda bien, ya lo tengo.

Sin embargo, devolverlo puede ser un dolor en donde ya sabe.

Según una encuesta del 2017 de compradores navideños realizada por la Federación Nacional de Minoristas, casi dos tercios dijeron que hicieron al menos una devolución durante la última temporada de fiestas.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Pero, ¿dónde es mejor hacer esa devolución?

Consumer Reports Guide publicó su lista de minoristas que tienen una política de devoluciones sin hacer preguntas. El grupo de consumidores también advierte sobre los que aplican reglas estrictas que pueden hacer que las devoluciones se agraven, o incluso se imposibiliten.

Puede notar que las tiendas populares Target y Walmart no se incluyeron en los resultados de la encuesta.

Los mejores

Para hacernos la vida más fácil, Consumer Reports sugiere que estos minoristas, todos conocidos por los compradores del sur de la Florida con sus locales tradicionales, se encuentran entre los mejores para devolver regalos. (Las compañías de compras por correo como L.L. Bean y Harry & David también obtuvieron buenos puntajes en esta categoría).

▪ Bed Bath & Beyond. Puede devolver el artículo en la tienda o por correo sin límites de tiempo (a excepción de ropa de bebé y maternidad) y el envío es gratuito. ¿No tiene recibo del regalo? Un empleado puede buscar compras realizadas en el último año. Si no se puede encontrar el artículo, puede obtener un un crédito de la tienda al precio actual del artículo, menos el 20 por ciento.

▪ Costco. No hay límite de tiempo para las devoluciones, excepto para electrodomésticos y productos electrónicos, que deben devolverse dentro de los 90 días. No es necesario recibo.

▪ JCPenney. Acepta devoluciones y cambios sin un recibo en cualquier momento, a excepción de electrodomésticos, muebles, joyería fina y productos electrónicos. Los vestidos elegantes y electrónicos requieren sus etiquetas o embalajes originales.

▪ Kohl's. La política de devolución "sin preguntas, sin problemas" de la cadena de tiendas por departamento no tiene límite de tiempo. ¿No tiene recibo? No hay problema. Simplemente vaya a un mostrador de servicio al cliente con el artículo para un intercambio o crédito de la tienda igual al precio más bajo por el que se vendió el artículo en las últimas 13 semanas. Si pagó con su tarjeta de crédito de Kohl's, cualquier orden dentro de los últimos 12 meses recibirá un crédito en su cuenta. Los artículos comprados con otras tarjetas de crédito o después del período de 12 meses le darán un crédito de la tienda o un reembolso emitido por la empresa. Una excepción a las devoluciones: los productos electrónicos Premium deben devolverse dentro de los 30 días en su embalaje original, aunque si se compraron antes del 25 de diciembre, tiene hasta el 31 de enero del 2018 para devolverlos.

▪ Nordstrom. La cadena de departamentos no cuenta con una política de devolución formal, por lo que las devoluciones se manejan individualmente. No se requieren recibos, no hay límites de tiempo, no se necesitan etiquetas originales, excepto para los vestidos de ocasiones especiales.

Clientes difíciles

Estas tiendas tienen políticas de devolución menos liberales, que a menudo requieren un recibo y establecen un límite de tiempo más corto, según Consumer Reports.

▪ Apple Store. Apple intenta convencerle de que necesita un nuevo iPhone antes de que su modelo actual salga aparentemente de la caja. Tan rápido como una nueva actualización de iOS le atrae, tiene solo 14 días para decidir si está satisfecho con tu compra. Debe tener un recibo para hacer un intercambio o devolución. Y no lo puede devolver si no lo compró directamente en una tienda Apple Store o Apple en su sitio web. Los artículos comprados en línea entre el 15 de noviembre y el 25 de diciembre pueden devolverse hasta el 8 de enero del 2018.

▪ Barnes & Noble. El vendedor de libros le da dos semanas para devolver los artículos comprados en línea o en la tienda si desea un reembolso. Pero los artículos deben estar cerrados y acompañados de un recibo. Usted paga por el envío si manda por correo un artículo devuelto. Con un recibo de regalo, tiene 60 días para obtener un crédito de la tienda o una tarjeta de regalo de B&N. Las compras realizadas desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre son reembolsables o canjeables hasta el 31 de enero del 2018.

▪ Best Buy. La política de devolución de esta enorme tienda de productos electrónicos dice que quiere ofrecer la "conveniencia que usted se merece". Pero la forma en que esta cadena define la conveniencia probablemente no sea al pie de la letra. Best Buy le ofrece 15 días para devolver la mayoría de los artículos. La tienda requiere una prueba de compra y tiene una tarifa de reposición del 15 por ciento en ciertos artículos, incluidos los drones y algunas cámaras digitales y lentes. La compañía es un poco más caritativa durante la temporada de fiestas. Su política de devolución dice que los artículos comprados en noviembre y diciembre pueden devolverse hasta el 14 de enero del 2018.

▪ Forever 21. No espere hasta que cumpla los 22 años para decidir que no le gusta ese atuendo. Debe realizar sus devoluciones dentro de los 30 días posteriores a la compra en línea o en la tienda para obtener un intercambio o un reembolso. Si devuelve por correo, pagará por el envío. Para las compras navideñas, los artículos de regalo comprados en línea después del 13 de noviembre se pueden devolver hasta el 7 de enero del 2018 o dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se les enviaron. Los artículos deben estar sin usar y sin lavar, y deben tener las etiquetas originales adjuntas.

▪ GameStop. Tiene 30 días para devoluciones, pero solo siete días para devoluciones de artículos usados. Se requieren recibos. Con un recibo de regalo, los artículos solo califican para intercambios o crédito de la tienda.

▪ Kmart. La cadena permite 30 días para las devoluciones con un recibo. Con un recibo de regalo, solo puede obtener un intercambio o un crédito de la tienda. No hay reembolsos. Muchos porductos, como música, películas, software y videojuegos, no son elegibles para devolverlos si se abren los paquetes. Para los regalos navideños, los artículos comprados desde noviembre hasta el 24 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero del 2018.

▪ Sears. Las devoluciones deben hacerse dentro de los 30 días y con un recibo. Con un recibo de regalo, obtienes un intercambio o una tarjeta de regalo. Algunos artículos, incluidos productos electrónicos de consumo, calentadores portátiles y parrillas, tendrán una tarifa de reposición del 15 por ciento si se usan y si no están en su embalaje original. Para devoluciones de regalos navideños, la mercancía comprada desde noviembre hasta el 24 de diciembre puede devolverse hasta el 31 de enero del 2018.

Consejos para devolver regalos

▪ No abra la caja. Es posible que tenga que pagar una tarifa de almacenamiento y los programas de computadoras, CD y DVD generalmente no se pueden devolver una vez abiertos, a menos que estén defectuosos.

▪ Guarde los recibos de regalo y asegúrese de no botarlos con el papel de regalo.

▪ Verifique las políticas de devolución y anote cualquier límite de tiempo para la devolución.

▪ Traer identificación. Algunas cadenas, incluidas Best Buy y Victoria's Secret, usan sistemas computarizados de autorización de devolución para detectar abusos y asegurarse de que usted no es una persona que devuelve productos regularmente.

Siga a @HowardCohen