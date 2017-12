Gobierno iraní bloquea Instagram y Telegram; dos muertos

En imagen tomada por una persona que no es empleada de The Associated Press y obtenida por la AP fuera de Irán, una estudiante participa en una protesta en las instalaciones de la Universidad de Teherán mientras la policía antimotines trata de dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno, en Teherán, Irán, el sábado 30 de diciembre de 2017. AP Foto)