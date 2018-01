Davos: Líderes europeos combaten la visión de Trump

More Videos 1:02 Brightline es una nueva de vencer el tráfico Pause 0:17 Rescatan en Fort Lauderdale a un manatí que tenía un chaleco salvavidas atado a su cuerpo 3:01 Lázaro Vargas sueña con ver a su hijo en Grandes Ligas 1:15 Familia de niño asesinado en Miami ruega por información 0:49 Así transcurrieron los últimos minutos de Óscar Pérez 2:53 Jóvenes armados le roban el auto a una mujer en el parqueo de Walmart 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 2:16 Maduro sobre muerte de Óscar Pérez: 'Orden cumplida' 1:01 El Gladiador de Cuba: "¡Estoy en la calle!" Video Link copy Embed Code copy

Anti-Trump demonstrators rally in Zurich ahead of his Davos visit More than a thousand people took part in a Trump Not Welcome protest in Zurich on January 23, ahead of the US president’s arrival in Davos on Friday. Demonstrators waved flags and carried placards with anti-globalists sentiments, such as “No Trump, no coal, no fossil fuels,” as they marched through Zurich’s financial district. This timelapse video shows protesters march in Helvetiaplatz, waving banners and flags. More than a thousand people took part in a Trump Not Welcome protest in Zurich on January 23, ahead of the US president’s arrival in Davos on Friday. Demonstrators waved flags and carried placards with anti-globalists sentiments, such as “No Trump, no coal, no fossil fuels,” as they marched through Zurich’s financial district. This timelapse video shows protesters march in Helvetiaplatz, waving banners and flags. Bewegung fur den Sozialismus via Storyful

