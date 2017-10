Jóvenes indocumentados rechazan exigencias de Trump a cambio de protegerlos

Jóvenes inmigrantes indocumentados del sur de Florida que podrían ser deportados en menos de cinco meses están desconcertados pero desafiantes —y quizás un poco preocupados— por una lista de demandas publicadas por la Casa Blanca el domingo. El gobierno del presidente Donald Trump presentó la lista de reformas, que críticos consideran antiinmigrante, como el precio a pagar a cambio de un acuerdo para legalizar a los jóvenes.

“Estoy muy decepcionado con el trato que están ofreciendo, si es que se le puede llamar un trato”, dijo Elias Rosenfeld, de Aventura y alumno de la Universidad Brandeis en Massachusetts. “Es completamente injusto. Creo que es una píldora venenosa presentada a propósito para que no se llegue a un acuerdo real”.

Rosenfeld es uno de los aproximadamente 800,000 inmigrantes acogidos al DACA, que los protege de la deportación y les permite trabajar a tenor con la orden ejecutiva conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, firmada por el presidente Barack Obama en el 2012.

Trump canceló la orden ejecutiva en septiembre y dio al Congreso seis meses para que buscaran un remplazo al programa, antes que el Departamento de Seguridad Nacional comience a deportar inmigrantes protegidos.

Pero el domingo la Casa Blanca publicó un amplio paquete de exigencias y reformas a cambio de llegar a un trato para proteger a los llamados dreamers, que van desde financiamiento para construir un muro fronterizo hasta hacer obligatorio el uso del programa E-Verify, que las empresas usan para verificar si los solicitantes de empleo son indocumentados. Además, las reformas acelerarían la deportación de los menores de edad no acompañados, que cruzan solos la frontera con México huyendo de la violencia en países centroamericanos y piden asilo en Estados Unidos.

Los beneficiarios del DACA y sus defensores legales y políticos dijeron el lunes al Miami Herald y el Nuevo Herald que las demandas de Trump eliminarían cualquier esperanza de compromiso.

Esta propuesta no representa ningún intento de compromiso

“El gobierno no puede estar hablando en serio de llegar a un acuerdo o de ayudar a los dreamers si empiezan con una lista que es un anatema para los dreamers, para la comunidad inmigrante y para la mayoría de los estadounidenses”, expresaron en un comunicado los lideres legislativos demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer. “Le dijimos al presidente en nuestra reunión que estábamos abiertos a medidas de seguridad fronteriza razonables junto con la Ley DREAM, pero esta lista va mucho más allá de lo que es razonable. Esta propuesta no representa ningún intento de compromiso”.

Para algunos jóvenes protegidos por el DACA, apoyar las propuestas de la Casa Blanca equivaldría a traicionar a otros inmigrantes.

“Lo que el gobierno de Trump está haciendo es intentar implementar toda su agenda antiinmigrante a cambio de algo que sólo beneficiaría a los dreamers y nada más”, dijo Juan Escalante, de 28 años, quien vino a Estados Unidos desde Venezuela cuando tenía 11 años.

“Para mí, algo que ponga la seguridad de mi familia en riesgo para que yo tenga protección no es algo que estoy dispuesto a negociar”, dijo Escalante, quien vive en Tallahassee. “Mis padres trabajan día y noche para tener un techo, pagar los impuestos y ser miembros productivos de su comunidad. No merecen estar en un riesgo aún mayor de ser deportados a Venezuela”.

Lo mismo dijo Armando Carrada, quien tenía 7 años cuando su madre lo trajo a Homestead desde Oaxaca, México. Gracias al DACA, Carrada pudo empezar un pequeño negocio y estudiar en la universidad.

“Lo que el gobierno de Trump está haciendo es ayudar a gente como yo mientras convierte a mi madre en delincuente”, opinó Carrada, un activista con la organización We Count. “Y eso es lo que pasaría con muchos de nosotros, estaríamos a salvo pero nuestros padres no”.

La propuesta de Trump contempla contratar 10,000 agentes más para la Policía de Inmigración (ICE), endurecer las leyes para los que piden asilo, limitar la inmigración al otorgar residencia permanente solo a esposos e hijos de ciudadanos y crear un sistema de méritos para otorgar la residencia permanente.

Algunos de los que se oponen a las medidas dijeron que la propuesta tiene “las huellas de Stephen Miller por todos lados”. Miller es uno de los pocos conservadores de la extrema derecha que permanecen en la Casa Blanca después de la partida del ex jefe de estrategia Steve Bannon.

Varias personas que trabajan con los republicanos dijeron a McClatchy que Miller está detrás de la lista de demandas. Además, dijeron que hay preocupación entre el liderazgo del Congreso que el personal de Trump esté aprovechando la apretada agenda del presidente para impulsar su propia agenda política y socavar la promesa de Trump de proteger a los dreamers.

Algunos de los jóvenes inmigrantes dijeron, citando el apoyo al DACA en los sondeos de opinión, que los legisladores —demócratas y republicanos—que apoyan a los dreamers deberían oponerse fuertemente a la propuesta de Trump.

“No puede haber diálogo si la Casa Blanca quiere todo y nos da las migajas”, dijo Escalante.

Pero descartar las demandas de Trump podría tener un precio muy alto, dijo la abogada de inmigración miamense Tammy Fox-Isicoff, quien señaló que los beneficiarios del DACA tienen el tiempo en contra porque las deportaciones podrían empezar en marzo si no se llega a un acuerdo.

“He estado hablando con colegas todo el día sobre esto”, dijo Fox-Isicoff el lunes por la tarde. “¿Qué significa esto? Simplemente con Trump no se sabe. ¿Tomamos esto como algo que quiere implementar al pie de la letra o es una posición de negociación? Y si es una posición negociadora, ¿es su postura inicial, su posición final, o qué?

“Creo que si yo fuera beneficiaria del DACA estaría deprimida hoy”.

Lista de exigencias del gobierno de Trump

Muro fronterizo: Asegurar el financiamiento del muro en la frontera sur y la infraestructura relacionada.

Menores no acompañados: Enmendar las leyes para asegurar la deportación expedita de los menores no acompañados, conocidos oficialmente como “Niños Extranjeros no Acompañados” (UAC).

Reforma al asilo: Corregir las deficiencias sistémicas que han creado un atraso de más de 500,000 casos de asilo pendientes.

Asegurar la deportación expedita desde la frontera: Entregar recursos adicionales para reducir los atrasos en los tribunales de inmigración y asegurar la devolución rápida de los que cruzan ilegalmente la frontera.

Extranjeros inadmisibles: Ampliar los criterios que establecen la inadmisibilidad de los extranjeros indocumentados y asegurar que queden detenidos hasta su deportación.

Desalentar nuevas entradas de indocumentados: Aumentar las penalidades para los que cruzan ilegalmente la frontera repetidas veces y los que han sido deportados anteriormente.

Facilitar la deportación de extranjeros indocumentados de naciones aliadas: Financiar esfuerzos en América Latina para reducir el flujo de la migración hacia el norte.

Deportación expedita: Ampliar las razones para las deportaciones expeditas.