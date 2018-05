Grupo de derechos civiles demanda que escuelas de Miami-Dade reciban a jóvenes inmigrantes

Un grupo nacional de defensa de los derechos civiles envió una carta de demanda al Distrito Escolar de Miami-Dade para que corrijan la práctica “sistemática” de negar la inscripción en las escuelas a miles de adolescentes inmigrantes que no hablan inglés.

El Southern Poverty Law Center (SPLC), con sede en Alabama, envió la carta el jueves en nombre de un inmigrante guatemalteco de 16 años de edad, al que presuntamente no permitieron matricularse en South Dade Senior High y fue "empujado a un centro de educación para adultos".

En la carta, dirigida al superintendente Alberto Carvalho, el SPLC solicitó la inscripción inmediata del adolescente en la escuela secundaria. El SPLC también pidió al superintendente una reunión para discutir lo que la organización describe como una "práctica generalizada" de negar a los adolescentes inmigrantes el derecho de inscribirse en las escuelas de Miami-Dade y forzarlos a participar en programas de educación para adultos.

El grupo de derechos civiles sostiene que esta práctica aísla a los adolescentes de sus contemporáneos angloparlantes y también les impide obtener un diploma de escuela secundaria.

"La exclusión de estos jóvenes de la escuela pública viola las leyes estatales y federales y contrasta con el mensaje que el Distrito ha dado a los inmigrantes de que son bienvenidos en el condado de Miami-Dade", dijo el SPLC en su carta.

La carta enviada el jueves también destacó las historias de varios adolescentes inmigrantes, algunos de apenas 15 años, que hablaron con el SPLC después de que se les denegara la inscripción en las escuelas públicas en Homestead, Miami y Coral Gables el año pasado. Algunos terminaron en clases de inglés para adultos.

El grupo de derechos civiles se dirigió directamente a Carvalho pidiéndole que “respalde sus palabras con acciones”, en referencia a las declaraciones que el superintendente ha hecho en apoyo de los jóvenes inmigrantes.

"Cada día que a estos niños se les niega el acceso a la educación se le está haciendo un daño irreparable a su futuro", dijo el SPLC.

En un correo electrónico, la vocera del Distrito Escolar Daisy González-Diego, dijo que las escuelas de Miami-Dade "siguen comprometidas con proporcionar acceso equitativo a la educación a todos los estudiantes, independientemente de su estatus" y que "trabajarían rápidamente para garantizar que el alumno [mencionado en la carta de SPLC] sea ubicado apropiadamente". Además organizarán una reunión con el SPLC. La organización también hizo referencia a las declaraciones de Carvalho en apoyo a los jóvenes inmigrantes.

Esta no es la primera vez que el SPLC ha expresado su preocupación sobre el tema.

El SPLC inicialmente contactó al Distrito Escolar en septiembre del 2016 sobre el caso de un adolescente inmigrante al que se le negó la inscripción en ese entonces. En marzo de este año, el grupo envió una carta en nombre de otra joven inmigrante de 16 años a la que no dejaron inscribir en una escuela secundaria y enfatizó en que la situación era parte de una práctica extendida.

Según el SPLC, la madre de la estudiante, una inmigrante de Honduras, visitó seis escuelas en varias ocasiones entre diciembre del 2017 y enero del 2018, y en ninguna le permitieron matricular a la muchacha. En Miami Senior High, los administradores supuestamente le dijeron a la madre que su hija no podía matricularse en la escuela porque no hablaba inglés y no podría pasar un examen de inglés que se aproximaba.





"Un miembro del personal dijo que la escuela solo podía inscribir a la joven en clases nocturnas, porque tenía que aprender inglés antes de ir a la escuela secundaria pública", dice la carta del jueves. "Después de que el SPLC se comunicó con la oficina [del Distrito] a nombre de la joven, la inscribieron en Booker T. Washington Senior High School".

(La organización ocultó el nombre del los jóvenes en la copia de la carta enviada al Herald, para proteger sus identidades porque son menores de edad).

González-Diego dijo que después de recibir la carta de SPLC de marzo, el Distrito Escolar inscribió rápidamente a la estudiante en la escuela. La vocera explicó que el SPLC contactó a Miami-Dade sobre tres casos específicos de estudiantes en el transcurso de dos años y que el personal de las escuelas había "atendido las necesidades individuales de los estudiantes y lidiado con cada uno de los casos rápidamente".

González-Diego agregó que las cartas del SPLC "hacen referencia indirecta" a otros estudiantes usando solo una inicial, lo que dificulta que el Distrito Escolar "determine la identidad de los estudiantes en cuestión y proporcione las inscripciones necesarias ".

Michelle Lapointe, subdirectora legal en funciones del SPLC, declaró que espera que el Distrito Escolar reconozca que ya no puede tratar los casos como incidentes aislados.

"Esperamos que, además de inscribir a los estudiantes cuyos casos hemos mencionado, trabajen con nosotros para abordar el problema y... dejen de negar ilegalmente la inscripción a la escuela secundaria a estos estudiantes", dijo Lapointe al Miami Herald.

Una investigación de El Nuevo Herald y el Miami Herald publicada el miércoles relata historias similares de adolescentes inmigrantes.

Durante años, las escuelas de Miami-Dade han dirigido, y a veces empujado, a los adolescentes inmigrantes a programas de educación para adultos. En esos programas los jóvenes aprenden poco inglés mientras se preparan para un examen en español del diploma de equivalencia de la escuela secundaria (GED), según determinó la investigación periodística. Pero la cifra de estudiantes en el pograma que consiguen ese diploma parece ser baja. Menos de un tercio de los estudiantes matriculados en el programa de español aprobó el GED el año pasado, de acuerdo con información proporcionada por el Distrito.

Autoridades escolares de Miami-Dade subrayaron que las escuelas trabajan con los inmigrantes y sus padres para ayudarlos a decidir si se inscriben en un programa GED. Sin embargo, la gran mayoría de los 25 estudiantes entrevistados por el Herald/el Nuevo Herald dijo que no tenían claro que esa era un opción. A algunos adolescentes no se les permitió matricularse en la escuela secundaria cuando llegaron a Miami, y fueron enviados directamente a los programas de educación para adultos. A otros se les dijo que se transfirieran a los programas de GED tras tener problemas en las clases.

Después de que el Herald/el Nuevo Herald indagaran sobre las normas del Distrito Escolar para la inscripción de adolescentes inmigrantes en programas de educación para adultos, la portavoz González-Diego dijo que el Distrito planea hacer revisiones al programa SMA.

“Aunque el programa se creó con buenas intenciones, se pueden tomar pasos para asegurar su integridad”, dijo.

El Distrito Escolar ahora exigirá la verificación del consentimiento de los padres para inscribir a estudiantes en un programa de GED. Además,. capacitará al personal en el protocolo de inscripción y emitirá una directiva a las escuelas.