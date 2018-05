Una foto de Ivanka Trump aviva polémica sobre la suerte de los niños migrantes en EEUU

Una foto de Ivanka Trump junto a su pequeño hijo publicada este fin de semana en Twitter avivó la polémica sobre la suerte de los niños migrantes separados de sus padres tras entrar ilegalmente en Estados Unidos, una política del gobierno de su padre.

Un alto responsable del ministerio de Salud y Servicios Sociales estadounidense, Steven Wagner, declaró en abril ante una comisión del Congreso que el gobierno había sido “incapaz de determinar con exactitud el paradero de 1,475” menores que ingresaron de esa manera con sus padres y fueron colocados con familias de acogida, pues había no había podido establecer contacto con esas familias en los últimos tres meses de 2017.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.