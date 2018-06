'No separen a las familias': protestan en Miami por política de inmigración

Medio centenar de personas participó el viernes en una protesta en el sur de la Florida por la detención de menores que cruzan solos la frontera hacia Estados Unidos y la separación de padres e hijos menores que entran indocumentados al país.

La protesta se llevó a cabo frente a una oficina de Inmigración en Miramar, al norte de Miami, y es parte de una serie de manifestaciones a nivel nacional por el "Día Nacional de Acción".

