Revisarán casos de inmigración en EEUU en busca de naturalizaciones fraudulentas

La agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de las solicitudes de inmigración decidió abrir una oficina que identificará a las personas de las que sospeche hayan hecho trampa para conseguir su naturalización y las cancelará si así fuese necesario.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), L. Francis Cissna, dijo a The Associated Press en una entrevista que su agencia ha contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para revisar los casos de inmigrantes que tenían orden de deportación y presuntamente utilizaron identidades falsas para conseguir después tarjetas de residencia y la ciudadanía mediante la naturalización.

Según Cissna, los casos serán remitidos al Departamento de Justicia, cuyos fiscales podrían después intentar que se revoque la ciudadanía a esos inmigrantes en procesos civiles. En algunos casos, los fiscales podrían presentar cargos penales relacionados con fraude.

A la fecha, la agencia ha llevado a tribunales los casos que surgen, pero no mediante un esfuerzo coordinado, agregó. Expresó confianza en que la nueva oficina del USCIS en Los Ángeles esté en funcionamiento el año entrante, pero señaló que investigar y remitir casos para llevarlos a juicio quizá tarde más.

