Albergue de niños migrantes en Homestead: Congresistas pudieron entrar, pero funcionarios de Miami no

Mientras cuatro legisladores federales eran trasladados hacia el albergue para menores migrantes en Homestead, funcionarios electos del condado Miami-Dade y estatales tuvieron que quedarse mirando desde afuera. La agencia que administra el albergue les negó la entrada al lugar el sábado.

Los representantes federales Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson, Ted Deutch, Darren Soto y miembros de sus equipos de trabajo entraron al complejo poco después de la 1 p.m.

Detrás de ellos intentaron entrar la senadora estatal Annette Taddeo, los representantes José Javier Rodríguez y Kionne McGhee y las comisionadas condales Barbara Jordan y Daniella Levine Cava. Pero representantes del Departamento de Salud (HHS) les negaron la entrada, y les dijeron que debían solicitar un recorrido con dos semanas de antelación.

“Nos están diciendo que tenemos que pedir acceso dos semanas antes. A los congresistas los dejaron entrar. ¿Simplemente por que ellos están en el Capitolio?”, cuestionó Jordan. “Nosotros estamos aquí, esta es nuestra comunidad y la conocemos”.

Suscríbase

Los representantes de HHS dijeron a los funcionarios locales y estatales que no podían acomodar recorridos con demasiadas personas para no interrumpir el horario de los niños.

La congresista Debbie Wasserman Schultz habla a los medios de comunicación antes de entrar al refugio de menores inmigrantes en Homestead, Miami, este sábado 23 de junio del 2018.

El complejo en Homestead es el segundo albergue más grande del país y aloja a 1,179 niños migrantes (792 niños y 387 niñas) de entre 13 y 17 años de edad que esperan reunirse con familiares o guardianes. La mayoría provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo la directora del albergue.

Unos 70 de los menores en el albergue fueron separados de sus padres al cruzar la frontera bajo la política de “cero tolerancia” que fue implementada en abril por el gobierno del presidente Donald Trump. El resto de los niños en el recinto entraron a Estados Unidos solos.





Durante el gobierno del presidente Barack Obama, la instalación albergó a menores que ingresaron ilegalmente al país sin sus padres durante el éxodo del 2014. Los menores estuvieron ahí desde junio del 2016 hasta abril del 2017, cuando fue cerrado. El albergue fue reabierto discretamente el 29 de marzo de este año por el gobierno de Trump.

La reapertura del albergue se dio a conocer el lunes, cuando la congresista demócrata Wasserman Schultz habló sobre la posibilidad de que el gobierno de Trump estuviera enviando menores separados de sus familiares al sur de Florida.

El martes, HHS les negó la entrada al recinto a Wasserman Schultz, al senador demócrata Bill Nelson y al representante estatal McGhee, cuyo distrito incluye Homestead.

McGhee protestó de nuevo este sábado por el hecho de que nuevamente le negaran la entrada.

“Yo estaba aquí hace unos días y me dijeron que debía volver, ahora regreso y no me dejan entrar”, dijo.

McGhee y la comisionada condal Levine Cava dijeron que en el pasado el personal del albergue había sido “más comunicativo y cooperativo”.

“Lo que me preocupa no es como se vea el edificio, sino los efectos sicológicos que esta situación tendrá en estos muchachos. Podríamos tener una crisis de salud cocinándose en nuestra área”, dijo McGhee.

El senador Bill Nelson llegó más tarde a un recorrido el sábado mientras que el senador Marco Rubio realizó una visita el viernes.

Miembros de la prensa, incluidos periodistas de el Nuevo Herald y el Miami Herald, también recorrieron el albergue el viernes.

Varias organizaciones comunitarias de Miami-Dade han pautado una marcha frente al albergue en Homestead, el sábado a las 5:30 p.m. Se espera que cientos de personas participen.