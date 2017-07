El papa Francisco llama por teléfono a un recolector de residuos de Argentina

“Sí, soy el papa Francisco, me mandó una carta un compañero (Gustavo Vera), me emocionó y me llegó mucho la fuerza que tenés'”, contó Acuña, quien impulsa una propuesta para que el 22 de marzo sea reconocido como el Día del Recolector de Residuos.

