Violencia y lluvia ponen tono gris a Nicaragua en crisis sociopolítica

Denuncias de violencia y una lluvia persistente pusieron hoy el tono gris en Nicaragua, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos. Distintos sectores de la población han recurrido a las redes sociales para denunciar situaciones de violencia, debido a que la Policía Nacional está dedicada a “los actos de represión”, según los manifestantes “autoconvocados”.

En la ciudad de Ocotal un grupo de jóvenes del barrio Sandino anunciaron que se defenderán de las “turbas” oficialistas y advirtieron a personas ajenas al mismo que podrían verse envueltas en actos de violencia si se encuentran en el momento equivocado.

