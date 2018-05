Temer cede a presiones de camioneros en huelga y reduce precio del diésel en Brasil

El presidente Michel Temer cedió ante los camioneros, en huelga hace una semana en Brasil, y anunció este domingo una reducción del precio del diésel de 46 centavos por litro, ajuste que será congelado por 60 días.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.