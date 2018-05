Huracán María dejó unos 4,600 muertos en Puerto Rico, 70 veces más que balance oficial

El huracán María, que arrasó con Puerto Rico en septiembre de 2017, habría matado a más de 4,600 personas, una cifra unas 70 veces superior a la estimación oficial de fallecidos, revelaron el jueves investigadores.

El gobierno reportó un balance de 64 muertos, pero expertos de la Universidad de Harvard sostienen que el recuento se complicó por los cortes energéticos y la devastación generalizada a causa de la tormenta, que dejó 90,000 millones de dólares en daños y es considerada la tercera más costosa en Estados Unidos desde 1900.

