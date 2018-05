Multitudinaria marcha contra Ortega termina en tiroteo y deja al menos dos muertos y 12 heridos

La “madre de todas las marchas”, en apoyo a las 83 mujeres que han perdido a sus hijos durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, terminó este miércoles con un tiroteo en el que se reportaron al menos dos muertos y 12 heridos.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), mientras las madres agradecían a cientos de miles de nicaragüenses haberlas acompañado en la caminata de este miércoles con motivo del Día de las Madres.

Testigos del tiroteo afirmaron que el ataque fue perpetrado por agentes de la Policía Nacional y fuerzas de choque conocidas como “turbas”, que esperaban a los manifestantes en un costado de la marcha.

Algunas personas dijeron temer que entre los atacantes hubiera francotiradores, ya que al inicio únicamente escuchaban los disparos, sin identificar a los agresores.

