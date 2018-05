Trece muertos y decenas de heridos: un miércoles sangriento en Nicaragua

La represión del gobierno de Nicaragua en contra de miles de nicaragüenses que marcharon el miércoles en Managua dejó 13 muertos y 88 heridos, informaron diversas fuentes.

El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, contabilizó 11 muertes y 79 heridos por disparos descargados por fuerzas paramilitares en contra de manifestantes, mientras que en un registro el Hospital Militar en Managua informó de la muerte de dos personas no incluidas en la lista antes mencionada y nueve heridos a causa del ataque en contra de los manifestantes.

El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua y las madres de los asesinados durante las protestas de abril y mayo organizaron una marcha de protesta por las principales calles de Managua, la cual fue acompañada por decenas de miles de nicaragüenses.

Minutos antes del ataque a la marcha, el presidente Daniel Ortega dijo en un acto frente a una manifestación de simpatizantes que estaba comprometido con “retomar el camino de la paz” y afirmó que “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.