Estadounidense muere en Nicaragua presuntamente víctima de turbas afines al gobierno

El ciudadano estadounidense Sixto Henry Viera murió la madrugada de este sábado en Nicaragua en un hecho confuso en el contexto de las protestas antigubernamentales, informó una fuente diplomática y organismos de derechos humanos.

Viera, de 48 años, murió presuntamente por disparos de turbas afines al gobierno, que le dieron persecución a su vehículo mientras circulaba en el sector este de Managua, dijo a la AFP, Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPD).

“Tenemos información que es un ciudadano estadounidense que fue abatido y asesinado”, pero se están haciendo las investigaciones sobre ese hecho, dijo Leiva.

Un informe de la policía señala que “grupos delincuenciales, encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov”, que operan en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli), “asesinaron al ciudadano Sixto Henry Vera”.

