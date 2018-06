Sacerdote relata cómo una policía ejecutó a un manifestante en Nicaragua

Al menos cinco personas murieron en los enfrentamientos del sábado en la ciudad de Masaya entre civiles y la Policía Nacional apoyada por grupos afines al gobierno de Daniel Ortega, reportó el domingo una ONG, mientras que la Iglesia denunció que una de las víctimas fue ejecutada por una agente policial.

Las víctimas son Junior Gaitán, de 15 años, Donald López, de 27, Rigoberto Carballo, de 28, Eduardo López, de 37 años, y una persona que aún no ha sido identificada, dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.

Asimismo el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya, aseguró a los periodistas que Donald López “fue ejecutado” por una agente que le disparó al pecho cuando estaba detenido e indefenso.

