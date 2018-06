Trasladan a EEUU a seis niños guatemaltecos heridos por el volcán de Fuego

Seis niños guatemaltecos con lesiones y quemaduras graves a causa de la erupción del volcán de Fuego partieron el jueves en un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos hacia un hospital del estado de Texas.

La aeronave, un C-17, volará hacia el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde los pequeños recibirán cuidado en el centro pediátrico para quemaduras, que tiene reconocimiento mundial, según informó la delegación diplomática en Guatemala.

Los gobiernos de Estados Unidos, de Guatemala y la Shriners International (una organización no gubernamental que provee cuidados de salud pediátrico alrededor del mundo) organizaron el traslado.

