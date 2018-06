Iglesia evangélica de Nicaragua desautoriza a pastor que defiende a Ortega

La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua desautorizó el sábado al presidente del Ministerio Clamor de Dios Internacional, el puertorriqueño Jorge Raschke, quien defendió en Managua al gobernante nicaragüense Daniel Ortega.

El gobernante es señalado por parte de la población como responsable de la crisis que ha dejado al menos 135 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Aclaramos que la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua no invitó al pastor Raschke y no nos representa como organización cristiana evangélica de Nicaragua”, señaló en una carta dirigida hacia sus pastores.

Raschke dijo la víspera en Managua que los nicaragüenses deben “llegar a un entendimiento de aceptarnos, convivir, buscar lo mejor de todo esto, terminar este período de gobierno [en e; 2021] y si el pueblo al final de esto cree que este gobierno no sirve, pues allí está el voto”.

