Fiscalía abre investigación contra tres expresidentes de Perú por caso Odebrecht

La fiscalía peruana informó este domingo que abrió una investigación oficial por lavado de activos contra tres expresidentes que habrían recibido aportes de Odebrecht para sus campañas electorales, con lo cual suman cuatro los ocupantes del sillón presidencial presuntamente beneficiados por el mismo mecenas brasileño.

Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo, se unieron al selecto grupo de indagados que integraba en solitario Ollanta Humala. Los cuatro gobernaron sucesivamente entre 2000 y 2018.

Todos niegan haber recibido dinero del gigante brasileño de la construcción, a pesar de las declaraciones en sentido opuesto del exjefe de Odebrechet en Perú, Jorge Barata.

Fueron las declaraciones de Barata ante fiscales peruanos y brasileños en Sao Paulo, en febrero pasado, las que dieron la pista decisiva a la fiscalía para tomar la decisión de investigar a los exmandatarios.

