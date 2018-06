Represión y terror: ser joven es un peligro en la Nicaragua de Ortega

La estudiante universitaria Valeska Sandoval se quitó con cautela su calcetín y mostró un dedo ensangrentado envuelto en gasa mientras relataba una noche de terror a manos de una docena de hombres armados.

Durante horas, dijo, los hombres torturaron a Sandoval, de 20 años, y a dos de sus compañeros de clase, tras emboscarlos cerca del pueblo de Tipitapa, a unas 15 millas (24 kilómetros) al norte de Managua, donde estaban entregando comida a los manifestantes el lunes por la noche. Los hombres dijeron que sabían que los estudiantes eran manifestantes. Prendieron fuego a su automóvil, los desnudaron y los interrogaron a punta de pistola. Manosearon a Sandoval y a una compañera de clase, amenazándolas con violarlas, mientras golpeaban a un joven que las acompañaba. Le arrancaron la uña del pie a Sandoval y usaron una pistola eléctrica con uno de sus compañeros de clase.

