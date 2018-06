Matan de un tiro a hombre que protestaba contra Daniel Ortega en Masaya

Un hombre que protestaba contra el gobierno del presidente Daniel Ortega fue asesinado el domingo en la ciudad nicaragüense de Masaya, según informaron manifestantes “autoconvocados”.

La víctima fue identificada como Darwin Potosme, quien se encontraba resguardando una barricada como parte de las protestas antigubernamentales cuando recibió un disparo en un ojo, según testigos y compañeros.

Su cuerpo fue trasladado por amigos hasta su casa de habitación en el barrio indígena de Monimbo, que se mantiene sublevado desde el mes de abril contra el gobierno.

Según las versiones de los “Autoconvocados”, a Potosme lo mató un francotirador de la Policía Nacional ubicado en las inmediaciones del parque central de Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua y una de las ciudades nicaragüenses donde han ocurrido más hechos de violencia en los dos meses de crisis.

