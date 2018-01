Ex ministro de Defensa emerge como figura central en polarizada elección presidencial de Colombia

Juan Carlos Pinzón, el ex ministro de Defensa del presidente Juan Manuel Santos, dijo que terminó distanciándose del mandatario debido a sus diferencias con él sobre el acuerdo de paz, proceso que terminó siendo una gran victoria para los líderes guerrilleros que ahora pueden competir políticamente recubiertos por un manto de impunidad.

Pero cuando el acuerdo de paz es ya una realidad, el próximo gobierno bien haría en concentrar sus esfuerzos en obligar a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cumplir con lo que está contemplado en esos acuerdos, especialmente lo que concierne a la entrega de armas y el rompimiento totalmente de los vínculos con el narcotráfico.

Y eso es precisamente lo que Pinzón, de 46 años, dice que haría de ganar en las elecciones presidenciales de mayo.

“Voy a exigir que cumplan los acuerdos; no acepto que mantengan caletas con armas, no estoy de acuerdo que mantengan negocios de narcotráfico y de minería criminal y no estoy de acuerdo que no entreguen todos los bienes para reparar la cantidad de víctimas que dejaron”, dijo Pinzón, quien compite como candidato independiente, en una entrevista con el Nuevo Herald.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

También insistiría en que los integrantes de las FARC enfrenten la justicia antes de poder incursionar en el terreno de la política.

“No estoy de acuerdo en que tengan derechos políticos sin pasar primero por esa justicia transicional, que es importante para que haya reconciliación y tranquilidad entre los colombianos”, manifestó Pinzón, quien se encuentra esta semana en Miami.

El ex ministro y también ex embajador ante Estados Unidos es actualmente uno de los 14 candidatos que compiten por la presidencia de Colombia.

Se ubica en el tramo bajo de las preferencias de los electores. Pero la competencia se muestra en este momento muy atomizada, con los tres principales contendores, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, acumulando intenciones de voto que fluctúan entre el 14 y el 17 por ciento.

Otro factor que también parece jugarle en contra es su candidatura como independiente.

No obstante, Pinzón no pierde tiempo en destacar que su situación es muy parecida a la que enfrentó el ex presidente Álvaro Uribe, al ganar su primera elección en el 2002 sin el respaldo de los partidos políticos tradicionales.

Y Pinzón asegura que en momentos en que la sociedad colombiana se siente cansada de la polarización existente entre las dos grandes fuerzas del país, una representada por Uribe y otra por Santos, una figura central e independiente que abogue a favor de los intereses de la clase media es lo que en realidad están buscando los colombianos.

“Estoy alineado con lo que es el sentir de los colombianos. Se necesita alguien nuevo, alguien con mucha experiencia […] que represente a la clase media, que represente una posición de centro, en donde hay mano firme, con los temas de la seguridad, pero hay también la convicción de que hay que crear oportunidades económicas y sociales para la clase media en Colombia”, manifestó.

Siendo un economista graduado con honores y al mismo tiempo haberse desempeñado como ministro de Defensa cuando las fuerzas armadas colombianas propinaron algunos de los mayores golpes contra las FARC, le brindaron a Pinzón la experiencia necesaria para saber cómo manejar los dos temas, asegura el candidato.

Por el lado económico, Pinzón propone emprender una reforma fiscal para bajar gradualmente los impuestos e incrementar de esa manera la competitividad de Colombia en la atracción de inversiones frente a sus vecinos latinoamericanos.

También aboga por incrementar las oportunidades de educación para formar a la mano de obra necesaria que permita al país formar parte “de la cuarta revolución industrial” y competir dentro de la “economía digital”.

Pero es en el tema de la seguridad nacional, donde la experiencia de Pinzón podría sobresalir, tras haber ocupado primero el puesto de viceministro de Defensa y posteriormente como el titular de esa cartera.

De especial interés para Pinzón es la necesidad de que las recientemente legalizadas FARC, terminen de abandonar sus nexos con el narcotráfico para evitar que fondos mal adquiridos terminen dominando la política colombiana.

“Aún hay una estructura disidente de las FARC, que seguramente tiene [todavía] nexos con miembros [de la estructura] de las FARC. Veo que mantienen nexos con las actividades de narcotráfico y que en lugar de haber hecho algo para que el narcotráfico bajara hoy, tenemos hoy mas cultivos de coca y mas producción de cocaína que nunca antes”, dijo Pinzón.

Eso es alarmante porque los negocios de economía criminal, el narcotráfico y la minería criminal, se están convirtiendo en una fuente de recursos muy grande que están entrando en la economía, señaló.

“El próximo presidente debe ser alguien que no le tema enfrentar a los corruptos y a las estructuras de corrupción independientemente de que poder represente. Eso es fundamental”, enfatizó.