¿Izquierda o derecha? Esto es lo que se juega Colombia en las elecciones del domingo

Los colombianos acudirán en menos de 72 horas a las elecciones presidenciales más importantes de las últimas décadas.

Los comicios de este domingo son históricos y atípicos, no solo porque serán los primeros desde que se firmó la paz con la guerrilla de las FARC tras 50 años de conflicto armado y más de 8 millones de víctimas, sino porque por primera vez está en juego el modelo democrático y económico del país y la posibilidad de que la izquierda llegue al poder.

A pesar de que los sondeos anticipan que el candidato uribista Iván Duque se enfrentará en segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro el 17 de junio, lo cierto es que en los resultados del domingo puede haber sorpresas.

Según el último sondeo de la firma Invamer, Duque cuenta con el 41.5 por ciento de intención de voto, seguido por Petro, con el 29.5 por ciento. En tercer puesto aparece el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con 16.3 por ciento, y muy por debajo están el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras (6.6 por ciento) y el ex jefe negociador del acuerdo de paz Humberto de la Calle (1.3 por ciento).

La jornada electoral tendrá aún mucho más relevancia porque por primera vez en la historia colombiana un candidato de izquierda tiene serias posibilidades de convertirse en el próximo presidente.

Se trata de Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, ex senador y ex alcalde de Bogotá, cuya figura se consolidó en los últimos meses de campaña y se mantuvo en el segundo puesto de las encuestas por debajo de Duque, una situación que tiene en ascuas a muchos dentro y fuera de Colombia.

La popularidad y fortaleza de Petro quedó demostrada en la consulta interpartidista del pasado 11 de marzo, en la que obtuvo casi 2.8 millones de votos, solo 500,000 menos de los que sacó Juan Manuel Santos hace cuatro años cuando pasó a segunda vuelta con el uribista Óscar Iván Zuluaga.

"Los colombianos nunca habíamos visto tan de cerca la posibilidad de que la izquierda llegue al poder. Eso es algo muy importante que está en juego este domingo", dijo el constitucionalista Juan Manuel Charry en entrevista con este diario.

La fuerza electoral del ex alcalde de la capital colombiana está en la población joven y en los sectores populares del país, sobre todo en Bogotá y la Costa, zonas que son consideradas históricamente clave a la hora de definir presidente.

La posibilidad real de que el candidato de la izquierda se convierta en primer mandatario de los colombianos, sumado a la situación humanitaria y social en Venezuela y a la crisis generada por el masivo éxodo desde el vecino país ha prendido las alarmas en varios sectores de la población.

Colombia, ¿la próxima Venezuela?

Frases como "no queremos que Colombia sea la próxima Venezuela", o "Petro es el candidato castrochavista de Maduro" inundan a diario las redes sociales y son parte del discurso de algunos de los candidatos.

“No queremos que Colombia siga el mismo destino [de] Venezuela, señor Petro usted es el Maduro chiquito de Colombia”, fue el reciente mensaje que le envió Germán Vargas Lleras al candidato de izquierda.

Aunque por meses sostuvo una postura poco crítica contra el régimen de Nicolás Maduro, Petro sorprendió el lunes pasado después de conocer los resultados electorales que le dieron una polémica victoria a Maduro. "Venezuela transita un doloroso camino de secuestro de la democracia", dijo en una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"La izquierda en Colombia siempre estuvo asociada con la guerrilla, pero ahora que las FARC no existen, la izquierda probó que puede ser un movimiento masivo", dijo la analista política Sandra Borda, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin.





El futuro del acuerdo de paz, un tema clave

En manos del próximo presidente está el rumbo pactado en La Habana, tras la firma del proceso de paz en el que la guerrilla de las FARC se comprometió a finalizar un conflicto de 52 años que dejó al menos 220,000 muertos, 25,000 desaparecidos y 4.7 millones de desplazados.

Duque, candidato de una coalición de derecha, es el más crítico del acuerdo con la ex guerrilla, ahora convertida en partido político. Aunque ha reiterado que de ser elegido presidente no hará "trizas lo pactado", sí ha anticipado que se deben hacer "modificaciones importantes", como el hecho de que a las FARC se les haya permitido participar en la política sin primero cumplir con el compromiso de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Esta primera vuelta presidencial podría considerarse un nuevo referendo sobre lo pactado en La Habana y un punto de definición para que la sociedad decida si apoya o respalda el acuerdo, según el constitucionalista Charry.

"Desde que el presidente Santos desconoció de alguna forma los resultados del plebiscito [en el que ganó el NO], quedó una especie de insatisfacción. A eso se suma que en la implementación ha habido tropiezos, corrupción, y el escándalo de Jesús Santrich [solicitado en extradición por EEUU por narcotráfico]", recordó el experto.

Un reciente informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia puso en evidencia que solo se ha cumplido menos del 20 por ciento del acuerdo de paz firmado en septiembre del 2016.

Precisamente ese descontento con el acuerdo de paz y su implementación es considerado por los analistas como una de las razones por las que Humberto de la Calle — quien llevó el timón de las conversaciones con las FARC durante más de 5 años—nunca despegó en las encuestas.

Vargas Lleras y Fajardo podrían sorprender

Aunque la tendencia de las encuestas en los últimos meses mantuvo a Duque y a Fajardo a la delantera, candidatos como Vargas Lleras y Fajardo podrían dar la sorpresa este domingo.

Los sondeos pudieran no estar reflejando el verdadero potencial electoral y la maquinaria política del ex vicepresidente Vargas Lleras, considerado como uno de los candidatos mejor preparados para asumir la presidencia.

Fajardo, un profesor de Matemáticas que terminó haciendo política, despegó en los últimos meses y llegó al tercer lugar en las encuestas, con una faceta política que cuenta con gran simpatía entre quienes están cansados de los políticos tradicionales y ven en él una opción de esperanza y de cambio en el rumbo del país.

¿Votación histórica o abstención?

El temor de que la izquierda llegue al poder, el futuro del acuerdo de paz, los escándalos de corrupción y la poca credibilidad en los partidos políticos, pueden hacer de esta una jornada electoral con niveles históricos de participación en Colombia y marcar una diferencia en el promedio de abstención, que suele superar el 50 por ciento en las presidenciales.

Hace cuatro años, cuando el país eligió entre Santos y Zuluaga, se registró la abstención más alta de las últimas dos décadas con el 59.9 por ciento. Esto quiere decir que seis de cada 10 colombianos habilitados para votar no lo hicieron.

"Este domingo puede haber muchos más votantes. Hay una coyuntura que podría dar sorpresas", advirtió Charry.