Arrestan a ex sicario de Pablo Escobar por extorsión para recuperar bienes y dinero

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', fue capturado este viernes en Medellín, Colombia, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, quien confesó haber asesinado al menos a 300 personas cuando delinquía en el Cartel de Medellín, fue notificado de los dos procesos en su contra cuando se presentó ante la fiscalía en Medellí. Allí fue arrestado de inmediato y trasladado al Palacio de Justicia, de donde fue sacado en un vehículo blindado de la Policía.

Según le dijo una fuente judicial al diario El Tiempo, el ex sicario "pretendía recuperar bienes y dinero que dejó hace años en manos de narcos y que muy seguramente heredaron o recibieron familiares de los mismos".

Fueron las mismas personas a las que Popeye estaba extorsionando las que presentaron la denuncia ante la Fiscalía. Las autoridades colombianas y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos están al frente de la investigación, añade el reporte del diario colombiano.





Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.