Petro niega que pretenda instaurar una dictadura en Colombia. Duque dice que no es enemigo de la paz

Los candidatos de izquierda Gustavo Petro y de derecha Iván Duque se adelantaron a hacerles guiños a los tres ex rivales que perdieron este domingo en las urnas pero que sacaron en total casi 6.5 millones de votos, suficientes para garantizarles la Presidencia en segunda vuelta.

Tanto Petro como Duque lograron resultados históricos en la contienda de este domingo: el primero obtuvo la mayor votación de un candidato de izquierda a la Presidencia llevándose más de 4.8 millones de votos, y el segundo logró la votación más alta que un candidato haya obtenido en primera vuelta con más de 7.5 millones de sufragios.

En su discurso de victoria, Petro, candidato de Colombia Humana, se refirió a dos de las principales acusaciones que han salpicado su campaña: que va a instaurar un régimen autócrata y que sus políticas de izquierda llevarán a Colombia por el mismo camino que Cuba y Venezuela.

"Algunas personas creen que voy instaurar una forma autoritaria quitándole los derechos y libertades a los ciudadanos, creen que voy a construir algo parecido a lo que pasa en Venezuela o Brasil, caminos dictatoriales que quitan la libertad, la democracia y los derechos de la gente. Esas personas olvidan que fuimos nosotros los que hicimos la constitución de 1991", dijo, tras agregar que el estilo de gobierno que propone es de "pluralismo".

