¿Terminará el ex sicario de Pablo Escobar 'Popeye' extraditado a EEUU?

Jhon Jairo Velásquez Vásquez 'Popeye', el ex sicario del temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, podría terminar enfrentando en carne propia el mayor temor de su antiguo patrón: ser extraditado a Estados Unidos.

Agencias federales estadounidenses y autoridades colombianas tienen bajo la mira a Velásquez por sus presuntos vínculos con recientes envíos de droga desde Colombia a Estados Unidos.

El diario colombiano El Tiempo reveló que 'Popeye' tendría serios nexos con la 'Oficina', una peligrosa organización de narcotráfico.

'Popeye' fue sorprendido a finales del año pasado en una fiesta en la que las autoridades arrestaron a uno de los cabecillas de esa red delictiva, Juan Carlos Mesa, conocido como 'alias Tom' y por quien EEUU ofrecía $2 millones como recompensa.

