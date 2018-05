Se encontró un celular en la calle. El video que descubrió era perturbador

La Policía Metropolitana de Bogotá arrestó el jueves a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años. La víctima era su nieta menor, según las autoridades.

El caso empezó con la denuncia de un ciudadano que se encontró un celular en una calle de Bogotá y halló imágenes y videos perturbadores de una presunta violación a una niña de entre 5 y 7 años, así como material pornográfico infantil, informó la Policía en Twitter.

El hombre llevó el celular a la Policía Metropolitana y los detectives hicieron un análisis morfológico de la menor, rastrearon las llamadas entrantes y salientes y encontraron en Facebook a las personas que llamaban a ese número.

En esa búsqueda hallaron una fotografía de la menor de edad con el uniforme del colegio del barrio Bosa, al sur de la capital colombiana.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.